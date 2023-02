Poble Actiu organitza una xerrada sobre el futur del català amb el diputat Carles Riera

L’ús social del català, ha patit en els darrers anys, ha disminuït clarament. El seu ús social entre els infants i els joves ha baixat, com a conseqüència de la manca de presència de la llengua catalana en l’audiovisual, fet que s’ha notat considerablement als patis. Així mateix, els atacs de la justícia espanyola contra el model d’immersió lingüística, la manca de presència en la justícia o la poca oferta de contingut en català al cinema i la televisió compliquen el futur de la llengua catalana. Per abordar la situació del català, Poble Actiu organitza l’acte “El futur del català” amb la participació de Carles Riera, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya. L’acte serà divendres 17 de febrer a les 19:00h a l’Espai Cívic Centre i comptarà amb una primera part expositiva per part de Carles Riera i una segona part de debat amb el públic assistent.

El català a l’escola i la llei de l’audiovisual

Durant els darrers mesos la CUP ha reclamat que el català esdevingui única llengua vehicular a l’escola i fer complir els principis d’igualtat per raó de projecte lingüístic a tots els centres educatius del país. Per això, ha reclamat reiteradament no aplicar la sentència que obliga a aplicar el 25% de castellà, que suposa un retrocés en les hores d’aprenentatge i que ataca l’ús de la llengua a l’aula, pilar fonamental de cohesió social. Així mateix, l’acte també abordarà una valoració respecte la llei de l’audiovisual, que es va debatre i aprovar al Congrés espanyol fa més d’un any, i que des de la CUP i entitats com la Plataforma per la Llengua s’ha valorat negativament perquè no representa un incentiu real, tant legal com econòmic, per fer producció audiovisual en català.