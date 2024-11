Poble Actiu organitza dissabte una passejada per l’entorn del riu Anoia

Poble Actiu organitza aquest dissabte, 16 de novembre, una passejada oberta a tota la ciutadania per reflexionar sobre la gestió de l’aigua i buscar solucions per a la recuperació del riu Anoia, en el marc de la campanya REC.365. L’acte començarà a les 11h del matí a La Maca (carrer de Sant Antoni de Baix, 33) amb una introducció sobre l’estat actual del riu i els reptes de la seva gestió, a càrrec de l’ecòleg Antoni Munné, expert de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Tot seguit, els assistents participaran en una passejada pel riu per conèixer-ne la situació sobre el terreny i compartir idees per revitalitzar aquest espai natural. No cal inscripció prèvia ni cap calçat especial per assistir-hi.

Munné, ecòleg i professor associat a la Universitat de Barcelona, és una de les persones que coneix millor el riu Anoia, després d’anys d’estudi i seguiment, actualment com a tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La seva intervenció ajudarà a comprendre les responsabilitats en la gestió del riu, les deficiències existents i els passos necessaris per resoldre el problema. A més, oferirà una visió general sobre la gestió de l’aigua en el context del canvi climàtic, abordant situacions extremes que van des de sequeres persistents fins a episodis d’aiguats.

Per a la formació cupaire “la normativa actual i les depuradores dels adobers i la de la població no són suficients per evitar el mal estat del riu Anoia al seu pas per la Conca, i sobretot a Igualada. Les dades recollides anualment indiquen que la qualitat de la vegetació i la fauna del riu és deficient. En bona part per la poca qualitat de l’aigua que encara sofreix abocaments incontrolats tal com s’exposa sovint a les xarxes socials”.

L’estat actual del riu Anoia és responsabilitat de diverses administracions, començant per la més propera, la de l’Ajuntament d’Igualada. Els governs Castells s’han caracteritzat per la inacció com demostra els abocaments al riu cada vegada que hi ha aiguats, acabant la llera plena de tovalloletes i no vetllant pel niu de biodiversitat que podria representar el riu Anoia si estigués en bones condicions. Una responsabilitat que han acabat assumint les entitats com Anoia pel Clima, que porten anys netejant el riu, degut a la inacció del govern.

El regidor de Poble Actiu Pau Ortínez ha afirmat que “la desídia de Marc Castells respecte el riu Anoia és total. El govern d’Igualada ha fet la vista grossa davant dels abocaments i la contaminació, deixant que el riu es degradi. És intolerable que les entitats i la ciutadania hagin de fer la feina que correspon a l’administració”.