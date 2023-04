Poble Actiu organitza aquest dijous l’acte de presentació la llista electoral

Poble Actiu arrenca la campanya amb l’acte de presentació de la llista electoral. En les darreres setmanes, la candidatura municipalista ha anunciat que la llista electoral serà encapçalada per Pau Ortínez, Elisabet Farrés, Rosa Perelló i Oriol Càlichs, Èlia Gil i Arelí Santos i en els darrers dies ha anat publicant qui seran les persones que ocuparan els números 7 i 8 de la llista. L’acte de presentació de la llista, que tindrà lloc el dijous 20 d’abril a les 19:30h a l’auditori del Museu de la Pell, servirà per conèixer la resta d’integrants de la llista electoral.

Jaume Fons i Èlia Domènech

En el número 7 de la llista hi haurà Jaume Fons, que va estudiar biologia i treballa d’investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona. En els darrers anys ha participat en entitats com el grup anoienc de Som Energia, l’Agermanament Igualada – Nueva Esperanza, Igualada Acull i el Cor d’Homes d’Igualada. Des de la plataforma comenten que el Jaume aportarà els seus coneixements amplis respecte àmbits claus per afrontar l’emergència climàtica com són l’energia, l’aigua, els residus, la mobilitat i els espais verds.

En el número 8 de la llista hi haurà Èlia Domènech, que és metgessa pediàtrica de professió i que ha format part de l’Agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i Ma. Antònia Salvà i la Coral Xalest. Una professional de la salut que coneix els problemes del sector sanitari català, especialment de l’àmbit de la pediatria, i que és una ferma defensora de la sanitat pública.

Parlament de David Fernàndez

Per encarar el darrer mes de campanya, han volgut escenificar la importància que té per la candidatura la importància de l’equip, lluny d’hiperlideratges, i, per això, l’acte servirà per donar a conèixer les persones que en formaran part, del número 12 al 21 de la llista. L’acte comptarà amb la participació de David Fernàndez, periodista, activista i exdiputat del Parlament de Catalunya per la CUP. Fernàndez va esdevenir una cara coneguda de la política catalana pel seu paper als carrers i a les institucions.

“Una llista plural, intergeneracional i preparada pel canvi”

Des de Poble Actiu han exposat que les 21 persones que han estat elegides per formar part de la llista mostren que són una candidatura intergeneracional, amb participació de tots els barris i amb gent vinculades a diverses entitats de la ciutat. “Un equip de persones que entenen la política com una vocació de servei, que no tenen cap intenció de fer-ne una professió ni de passar-se 20 anys ocupant un càrrec i que està preparat per assumir el repte de governar la ciutat”. Pau Ortínez, candidat de la formació, ha exposat que “fa molta il·lusió encapçalar un equip preparat pel canvi”. Elisabet Farrés ha exposat que el proper govern haurà d’afrontar quatre principals reptes: garantir el dret a l’habitatge, transformar Igualada per adaptar-la a l’emergència climàtica, que serveis bàsics com l’educació i la sanitat siguin públics i de qualitat i renovar el POUM per planificar la Igualada de les properes dècades.