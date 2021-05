Poble Actiu no vol que s’externalitzi la gestió de les llars d’infants municipals

Poble Actiu critica que el govern d’Igualada estigui preparant la licitació pública per continuar externalitzant la gestió de les quatre llars d’infants municipals d’Igualada. La regidora de Poble Actiu, Neus Carles, considera convenient que l’Ajuntament d’Igualada reconsideri la decisió d’externalitzar i “assumeixi la gestió directa de les quatre llars d’infants municipals”. Les llars d’infants, que són de titularitat municipals, són responsabilitat de l’Ajuntament d’Igualada i, per això, reclamen “un pas ferm cap a la municipalització de serveis públics, especialment de serveis essencials com l’educació”.

Des de la formació consideren que l’externalització d’un servei no temporal com són les llars d’infants “només permet reduir costos a compte de precaritzar les condicions laborals de les treballadores”. Actualment, Igualada disposa de quatre llars d’infants municipals: l’Espígol, la Lluna, la Rosella i el Rusc, la llar d’infants de l’Ateneu Igualadí que ha passat a ser de gestió pública recentment. Malgrat que discrepen sobre el fons de la qüestió, l’externalització de les llars d’infants, la candidatura municipalista ha valorat positivament que la licitació pública hagi incorporat la possibilitat de que les famílies es portin el menjar de casa i poden quedar-se a l’estona del menjador.

La cinquena llar d’infants pública al districte Llevant

Després del tancament de la llar d’infants la Ginesta, fa 10 anys, els barris de Montserrat, les Flors i el Sant Crist no disposen de cap escola bressol pública en aquesta zona de la ciutat d’Igualada. Des de la candidatura municipalista creuen que “suposa un greuge comparatiu per les famílies d’aquests barris a l’hora d’accedir a l’escolarització pels infants de 0 a 3 anys”. Per això, des de Poble Actiu fa temps que es proposa crear una escola bressol, que estaria lligada a l’escola de primària Gabriel Castellà i a l’institut Badia i Margarit i permetria desenvolupar tota l’etapa educativa dels 0 als 18 anys sense haver de desplaçar-se a altres zones de la ciutat.

La regidora Neus Carles considera un greuge que el districte Llevant sigui l’únic districte de la ciutat que no té una llar d’infants municipals i reclama que “les famílies del barri de Montserrat, les Flors i el Sant Crist mereixen tenir una llar d’infants pública”. Per la regidora Neus Carles “Igualada encara presenta molts dèficits educatius per garantir l’educació pública dels 0 als 18 anys a tots els barris de la ciutat” i reclama que la recuperació de la llar d’infants del districte Llevant, 10 anys després del tancament de la Ginesta, és l’exemple que “la ciutat té un govern que aposta per l’educació pública”.