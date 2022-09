Poble Actiu iniciarà el debat per encarar les eleccions el proper dissabte

Quan queden vuit mesos per les eleccions municipals, Poble Actiu proposa una sèrie de reflexions per decidir col·lectivament com encarar-les. Segons declaracions del regidor de la formació, Pau Ortínez, “tenim clar que durant aquests dos mandats hem sigut claus per posar temes sobre la taula que d’altra manera no s’haguessin afrontat, tanmateix, pensem que és important repensar perquè hi som i cap on volem anar”.

Per això, asseguren que la trobada tractarà en primer lloc, com cal afrontar les properes eleccions, on es debatrà la utilitat d’estar a les institucions, i els objectius com a formació respecte la formació de govern o bé l’activitat com a oposició. A més, la regidora Neus Carles ha detallat que “aprofitarem per reflexionar sobre com volem que sigui la Igualada del futur, i discutir quins son els reptes més importants sobre els que cal actuar”. La trobada, serà el proper dissabte dia 24 a les 11:30 del matí als jardins de l’Ateneu Igualadí, i en cas de pluja es farà a l’interior de l’edifici.

Valoració de la feina feta

En els darrers vuit anys, la capital de l’Anoia ha comptat amb dos representants de la CUP i Poble Actiu a l’Ajuntament d’Igualada. Des de la formació municipalista han posat en valor la feina realitzada durant aquests vuit anys a l’Ajuntament i han volgut destacar la feina de fiscalització del govern actual que han estat fent. Entre els temes que han volgut destacar hi ha “la contractació a dit que va realitzar el departament d’Àngels Chacón, per un total de 75.000€, per desenvolupar una aplicació que mai es va utilitzar; la manca de contracte de concessió del servei d’aigua amb Aigua de Rigat i els sobresous de 9.000€ anuals que cobraven alguns regidors del govern o la poca sensibilitat social del govern de Convergència quan va deixar 27 infants sense beca menjador ni que en complissin els criteris”.

Del mandat actual han volgut destacar “el fet de treure a la llum els 55.000€ que el govern Castells ha bonificat a la Fundació Privada MIPS, el fracàs del procés dels pressupostos participatius per la Capital de la Cultura Catalana, la falta de transparència dels sous dels alts càrrecs del Consorci Sanitari de l’Anoia i del Consorci Sociosanitari d’Igualada o la manca de places disponibles a les llars d’infants municipals”.