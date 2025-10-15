Poble Actiu identifica 148 locals comercials buits al nucli antic d’Igualada

La setmana passada representants del grup municipal Poble Actiu d’Igualada van presentar les propostes “per revertir l’estat de degradació del nucli antic d’Igualada, amb més d’un centenar de locals comercials buits degut a la deixadesa del govern municipal els darrers 14 anys”.
Segons la regidora Rosa Perelló, el nucli antic compta amb pràcticament 150 comerços buits, dels que destaquen els 18 del carrer de la Soledat i de la Rambla Nova, 10 del carrer Nou, i fins i tot 7 a la pròpia plaça de l’Ajuntament.
Des de la candidatura consideren que això és resultat de “la falta de política per fer habitatge públic al centre de la ciutat mitjançant la compra i reforma d’habitatges per part del consistori, així i com la falta de política activa per ajudar al petit comerç local”.
Habitatge públic i comerç local viu
Les propostes que es van presentar consisteixen en dos grans eixos, per una banda la inversió en habitatge públic, i per l’altra una política comercial activa. Respecte a l’habitatge, proposen prioritzar la rehabilitació per sobre de la nova construcció.
Proposen arribar a un mínim de 80 habitatges rehabilitats al nucli antic destinats a la borsa de lloguer social de l’Ajuntament per facilitar l’accés a joves i famílies amb dificultats econòmiques. En relació a la promoció del comerç, proposen mesures específiques com bonificacions de l’IBI i de la taxa d’escombraries per als comerços del nucli antic, així com agilitzar la tramitació de la llicència d’activitats.També proposen una campanya de promoció sota el lema “Compra a casa, al nucli antic”.