Poble Actiu i Igualada Som-hi critiquen la poca ambició del Pla de Mobilitat Sostenible

El ple municipal d’aquest dimarts d’Igualada va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Ho va fer amb els vots a favor de Junts per Igualada i de Ciutadans, mentre que Esquerra, Poble Actiu i Igualada Som-hi es van abstenir. De fet, aquestes dues últimes formacions ja han dit la seva respecte aquest pla aprovat ahir.

La formació que engloba PSC, Comuns i Igualada Oberta ja ha anunciat que presentarà al·legacions a la proposta aprovada ahir per tal que “la ciutat afronti els reptes de l’emergència climàtica i faci passos perquè hi hagi una mobilitat verda i sostenible”. El grup municipal s’ha mostrat contrari a la proposta inicial del Pla que ha presentat el govern perquè considera que és un document amb “molt poca ambició”, ja que de totes les 43 actuacions recollides 21 fan referència al vehicle privat i només 18 són de mobilitat a peu i en bicicleta, el que consideren “un desequilibri incomprensible”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “la lluita contra l’emergència climàtica és global i local i la mobilitat és un punt clau. Canviar els nostres hàbits de mobilitat no és una qüestió de voluntat, de gustos o de color polític, sinó que és una qüestió de necessitat. Per això no entenem que el govern de Marc Castells segueix encallat al segle XX quan estem immersos al segle XXI. Quan les ciutat de tot Europa estan apostant per la mobilitat verda, el govern de Junts per Igualada està fent que la ciutat quedi enrere i el Pla n’és una mostra i per això no el podem recolzar de cap manera”.

Igualada Som-hi celebra que la proposta inicial del Pla ja inclogui algunes de les 32 esmenes que la formació d’esquerres i progressista va presentar durant el procés participatiu de l’estiu com una xarxa de carrils bici, l’estudi per a fer camins segurs a l’escola o millores al transport públic. Considera, però, que cal que aposti més per la creació d’eixos de vianants i no només zones 30 que acaben sent un camí entremig que no serveix per augmentar la mobilitat a peu i genera dubtes a vianants i conductors que provoquen inseguretat. Cuadras remarca que “fer carrils bici no vol dir fer un carril bici com el del polígon trossejat en mil i un pedaços i fer carrers de vianants no vol dir fer el carrer de la Virtut on, simplement, s’han ampliat les voreres uns centímetres. El nostre model és totalment diferent, per ambició, per utilitat i per convicció”.

Poble Actiu creu que la majoria de propostes del pla aprovat son “poc útils”

El grup municipal Poble Actiu va etzibar una dura crítica al batlle igualadí per la “poca valentia” mostrada en les mesures presentades en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). En l’anàlisi de la proposta es va detectar que la majoria de mesures eren poc útils, ja que no resolien les principals problemàtiques com l’excés d’ús del cotxe dins de la ciutat i la falta d’una xarxa segura i coherent per circular amb bicicleta. Per exemple, del pressupost d’actuacions inclòs en la memòria, de més de 10 milions d’euros, només un 12% està destinat a la mobilitat a peu i un 4% a la mobilitat en bicicleta. Segons portaveus de la formació, “això és una mostra de la poca voluntat de canviar radicalment la ciutat del govern actual. Necessitem invertir aquests percentatges, i no dedicar al voltant del 70% del pressupost del PMUS a un Polígon Industrial”.

En el cas de la pacificació i peatonalització de carrers de la ciutat, des de Poble Actiu afirmen que “la ciutat necessita més carrers peatonals amb plataforma única, que prioritzin la circulació de vianants i bicicletes, pintar quatre ratlles taronges a un carrer no el fa peatonal”. També van mencionar que el fet que el pla no compti amb una planificació de reduir els aparcaments en carrers en els propers anys és un mostra inequívoca de que no és un pla útil per fer front a l’emergència climàtica actual.

En relació a la xarxa de carrils bici, la candidatura denuncia que en els primers 9 anys de governs de Marc Castells no es van incrementar els km de carril bici, i que quan s’ha fet, ha sigut un “nyap”, com en el cas del polígon de Les Comes. Segons la regidora Neus Carles “necessitem crear una xarxa segura i coherent, que uneixi equipaments com escoles, instituts, centres mèdics i zones comercials. Cal que des de l’Ajuntament promovem l’ús de la bicicleta com a mitjà sostenible, però per fer-ho cal invertir-hi i planificar una xarxa completa”. A més, afirmen que Igualada no pot continuar a la cua de les ciutats mitjanes en aquests aspectes, i que el govern ha de decidir si vols seguir facilitant i fomentant la circulació amb cotxe, o bé fer un gir de 180º i començar a prioritzar la mobilitat sostenible.

En la seva intervenció, la regidora Neus Carles va constatar que “som conscients que aquest pla tirarà endavant, i que la ciutat perdrà 2 anys més en matèria de mobilitat sostenible fins que no hi hagi un canvi de color al govern municipal”. Tanmateix, es va mostrar esperançada que la creixent conscienciació de la població en temes de sostenibilitat i els canvis en els models de treball que ha comportat la pandèmia “posaran a cadascú al seu lloc”. Segons la formació cupaire, els objectius de mobilitat sostenible del govern actual “són fins i tot inferiors als de la dècada passada amb el govern Aymamí”.

Constaten que no adaptar-se als canvis i fer-se seus els objectius de sostenibilitat “demostren el fort conservadorisme i immobilisme del govern actual, que en 9 anys ha sigut incapaç d’encarar reptes com renovar el POUM del 1986”. Així mateix, denuncien que el PMUS s’hauria de treballar a partir d’un POUM i no a l’inversa, utilitzant un marc urbanístic de fa més de 30 anys.