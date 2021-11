Poble Actiu exigeix saber el cost econòmic de la campanya publicitària de la MICOD per la consulta de Jorba

La candidatura municipalista, impulsada per la CUP Igualada, Poble Actiu, celebra que la gent de Jorba va votar a la consulta ciutadana del passat diumenge 24 d’octubre en contra dels macropolígons industrials i dels projectes de centrals d’energies renovables al municipi. Neus Carles i Pau Ortínez, regidors de Poble Actiu, van assistir al centre de votació de la consulta, van compartir una estona amb membres de Jorba Reflexiona per veure com anava la votació i, finalment, van publicar un vídeo a les xarxes quan es va acabar l’escrutini celebrant el resultat. Des de Poble Actiu valoren positivament la participació massiva a la consulta i també que el resultat hagi estat en contra dels macropolígons industrials. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, va agrair especialment la tasca feta per Jorba Reflexiona en la defensa de la consulta, haver fet una “campanya amb molts pocs recursos econòmics però molt entusiasme” i, també, que el resultat de la votació hagi estat tan clar.

El cost de la campanya pel “Sí als macropolígons”

Poble Actiu ha anunciat que ha presentat una sol·licitud d’informació a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena per saber quines despeses econòmiques ha suposat la campanya publicitària per demanar el “Manifest pel Sí a Jorba”. La campanya publicitària va incloure insercions del manifest en mitjans escrits i digitals, entrevistes i la gravació de vídeos, totes elles posicionades a favor dels macropolígons industrials a Jorba. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu i membre del ple de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD), ha qüestionat “que amb diners públics es facin campanya publicitàries per instar la ciutadania a votar a favors dels macropolígons industrials”. Així mateix, considera que “el paper de les institucions com la Mancomunitat de la Conca d’Òdena és promoure el debat públic, informar a la ciutadania i no pas fer de lobby”. Finalment, Poble Actiu agraeix a l’Ajuntament de Jorba que acceptés la consulta proposada per Jorba Reflexiona i reclama una democràcia més participativa, amb consultes sobre els temes que preocupen a la ciutadania.

Despeses en projectes descartats

La candidatura municipalista reclama a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena major rigorositat en la realització de despeses econòmiques vinculades al Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena. Concretament, exposen que la Mancomunitat ha gastat 89.500€ en despeses relacionades amb polígons industrials que, com el polígon industrial de Can Morera (Òdena), Can Titó (Vilanova del Camí) i el Parc Tecnològic (Jorba i Igualada), macropolígons que han estat descartats. Les despeses corresponen al servei de redacció de documents urbanístics, aixecaments topogràfics, estudis hidrològics, estudis ambientals, estudis de la mobilitat i serveis jurídics. Per Poble Actiu “és lamentable que els ajuntaments donin diners a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena per planificar macropolígons enlloc d’invertir per garantir drets bàsics com l’habitatge, els serveis socials, l’educació o la cultura”.