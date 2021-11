Poble Actiu es reuneix amb el teixit social per conèixer les seves necessitats

La candidatura municipalista, impulsada per la CUP, ha engegat una ronda de reunions amb entitats d’Igualada per conèixer quins problemes tenen, com els ha afectat la pandèmia, quin suport reben de l’Ajuntament i quins reptes tenen pels propers mesos. La principal queixa de la majoria de les entitats amb les que s’ha reunit Poble Actiu és que se senten abandonades per l’Ajuntament i que el govern municipal no els dona solucions als reptes que tenen, que en general són la manca d’espais per realitzar les seves activitats i de suport econòmic. En aquest sentit, Poble Actiu ha animat a participar a la manifestació que convoca la Coll@nada per aquest dissabte 13 de novembre a les 7 de la tarda a la Plaça de l’Ajuntament per protestar per la manca d’espais que tenen moltes entitats d’Igualada.

En l’àmbit econòmic i d’ocupació, Poble Actiu s’ha reunit amb els sindicats CGT Anoia i la Intersindical, així com amb Igualada Comerç, per traslladar les propostes que s’han realitzat per fomentar el comerç local i augmentar els impostos de les grans superfícies comercials. Pel que fa a la sostenibilitat, les trobades han servit per abordar les al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i l’impuls del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, i han inclòs Igualada pel clima, Ciclistes Urbans i Eixarcolant. Pel que fa a les entitats juvenils, les trobades s’han centrat en abordar les problemàtiques de manca d’espais de les entitats que tenen l’Agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i Ma. Antònia Salvà i l’Agrupament Escolta Torxa i les corals Gatzara i Verdums, així com amb l’Associació Juvenil la Coll@nada.

Pel que fa a les entitats esportives, Poble Actiu ha volgut reunir-se amb el màxim d’entitats esportives, especialment per recollir els problemes que ha causat la pandèmia en els clubs. Les trobades es van realitzar entre maig i juliol i van incloure trobades amb la UEC Anoia, CF Igualada, Igualada Hoquei Club, Igualada Femení Hoquei Club, Igualada Volei Club i el Patinatge Artístic Igualada. Així mateix, també s’han reunit amb les Associacions de Famílies d’Alumnes de diversos centres educatius públics de la ciutat, com el Gabriel Castellà, el Dolors Martí, l’Emili Vallès i el Garcia Fossas, per saber quines necessitats educatives, d’inversions i de millora de l’entorn tenen. Finalment, també han mantingut reunions amb entitats de diversos àmbits, com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), el Casal Popular d’Igualada “el Foment”, el Consell per la República, Endavant Anoia i Junts per Catalunya – Igualada, així com amb la la Síndica de Greuges.

Presentació del cicle de debats “Tenim un pla”

Les trobades amb entitats han servit per presentar el cicle de debats “Tenim un pla”, així com per recollir les problemàtiques de les entitats culturals. Poble Actiu s’ha reunit en els darrers mesos amb l’Ateneu Igualadí, el Teatre de l’Aurora, Òmnium Anoia i els Moixiganguers d’Igualada i està treballant per reunir-se amb altres entitats culturals, com l’Agrupació Folklòrica, Bitrac Dansa, el Bisbalet, el Grup Mal Llamp, Diables d’Igualada, Dessota Disseny Igualada, la FESTHI i l’Associació la Maca. Respecte el cicle “Tenim un pla”, el dissabte 20 de novembre tindrà lloc el segon debat sobre “La producció i la creació cultural a Igualada”, que es realitzarà a les 11 del matí al local del barri de Xauxa (C. Sant Ignasi, 55).

Tot i haver-se reunit amb unes quaranta entitats, Poble Actiu seguirà reunint-se amb altres entitats amb les que no s’ha pogut reunir encara aquest any, com les associacions veïnals, algunes entitats esportives, les associacions de famílies d’alumnes de les llars d’infants municipals, entitats socials com Àuria i altres entitats com Aigua és vida Anoia i Per la Conca.