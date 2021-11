Poble Actiu dóna suport a la proposta d’una Taula de Seguretat Ciutadana i reclama participar-hi

Poble Actiu ha volgut expressar el seu suport a les associacions veïnals d’Igualada que fa mesos que reclama al govern d’Igualada que escolti les seves queixes sobre la manca de seguretat ciutadana. El dimecres 10 de novembre, la majoria de les associacions veïnals d’Igualada van reunir-se amb el govern municipal, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local per exposar els problemes de seguretat ciutadana que s’han incrementat els darrers mesos a la ciutat. Les associacions veïnals van reclamar un espai de participació amb el govern i les forces de seguretat on poder plantejar mesures preventives per mitigar els problemes de seguretat ciutadana que hi ha, especialment a les nits, en diferents espais de la ciutat.

Des de Poble Actiu han volgut agrair la feina que fan les associacions veïnals per recollir les queixes, les preocupacions i les propostes de la gent dels diferents barris d’Igualada i fer-les arribar als partits representats a l’Ajuntament d’Igualada. En aquest sentit, Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha reclamat al govern municipal que escolti més les associacions veïnals i que treballi per fer possibles les seves propostes.

Participació a la Taula de Seguretat

Poble Actiu reclama que la Taula de Seguretat Ciutadana compti no només amb la participació del govern Castells, les associacions veïnals i les forces de seguretat, també amb els partits de l’oposició perquè “problemes com la seguretat ciutadana han de comptar amb la participació de tots els partits que representem la ciutat”. En aquest sentit, Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha volgut remarcar que consideren molt convenient crear espais de participació per parlar de tots els problemes que afecten la ciutat i posen com a exemple, a part de la seguretat ciutadana, la mobilitat, la gestió de residus i la cultura. Des de Poble Actiu es traslladarà la proposta de participar a la Taula de Seguretat Ciutadana en la propera reunió de la comissió de seguiment de seguretat i esperen que el govern Castells accepti la participació dels partits de l’oposició.

Nous robatoris en comerços del centre

Precisament aquest cap de setmana dos nous comerços del centre han fet públic a través de les seves xarxes socials que havien entrat a robar-los en els seus locals. Es tracta de la Carnisseria Gual i el restaurant Cubics, que en tots dos casos reclamen que augmenti la seguretat ciutadana.