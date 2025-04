Poble Actiu diu que Castells no ha gastat 500.000€ en rehabilitar edificis sense acabar

La dificultat per accedir a un habitatge amb un lloguer assequible segueix sent el principal tema de debat de la política municipal d’Igualada. El regidor de Poble Actiu Pau Ortínez ha denunciat que s’ha s’incomplert la promesa, anunciada en el pacte entre Castells i Cuadras per l’aprovació del pressupost municipal del 2023, per destinar 500.000 euros a la rehabilitació de carcasses. Concretament, el pressupost municipal del 2023 preveia comprar i acabar de construir edificis que es van parar a mig procés constructiu, edificis que es coneixen amb el concepte de “carcasses”, en un context on no hi ha oferta d’habitatge de lloguer públic.

La regidora Elisabet Farrés ha exposat que hi ha trenta carcasses buides a Igualada, la majoria de les quals tenen 15 anys d’antiguitat, estructures aturades des de la bombolla immobiliària quan els promotors van aturar les construccions. La regidora ha reclamat prioritzar la compra i rehabilitació d’edificis buits per augmentar el parc d’habitatge públic i augmentar l’oferta de lloguers a preus assequibles a tots els barris d’Igualada. Malgrat que no és un procés àgil, la candidatura municipalista considera que és la forma més econòmica i ecològica de generar habitatge públic, molt més ràpida i barata que la construcció de promocions d’habitatge públic com la del carrer Sant Carles. En aquest sentit, recorden que el govern Castells no ha realitzat un cens de les carcasses i no s’han fet els estudis necessaris per avaluar els costos de la seva compra i rehabilitació.

Sense lloguer assequible

La regidora Rosa Perelló ha recordat que en una ciutat de 42.000 habitants com Igualada només hi ha, en aquests moments, menys de 10 pisos de lloguer disponibles, fet que demostra que tenim una emergència habitacional molt greu. De fet, la manca d’un parc d’habitatge públic ha fet que els preus del lloguer s’hagin disparat un 70% en els darrers deu anys, segons les dades de l’Incasol. Perelló ha reclamat a l’Ajuntament d’Igualada que activi totes les eines disponibles per augmentar l’oferta de lloguer públic: promoure la rehabilitació, mobilitzar els pisos buits de bancs i fons voltors, renovar el POUM per facilitar la transformació d’adoberies en edificis d’habitatge al barri del Rec, adquirir habitatge amb tanteig i retracte i, també, adquirir carcasses.