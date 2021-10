Poble Actiu critica que es torni a bonificar les obres de la MIPS

Poble Actiu qualifica d’”inacceptable” que en el ple celebrat el dimarts 27 d’octubre el govern de Marc Castells tornés a proposar l’aprovació d’una bonificació de l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) per les reformes que la MIPS està realitzant a l’interior de la planta soterrani. Concretament es va aprovar que l’Ajuntament bonifiqués en 4.451,19€ a la fundació privada en concepte del 95% del valor de l’impost que les ordenances obliguen a pagar a tot aquell qui fa obres a la ciutat. Des de la candidatura municipalista han recordat que la bonificació està pensada per aplicar a entitats sense ànim de lucre, cooperatives, entitats socials o escoles però consideren que “la fundació privada MIPS no compleix aquests requisits ja que es tracta d’una empresa privada”.

La regidora Neus Carles ha explicat que “aquest tracte a la MIPS és possible gràcies a la voluntat del govern Castells” però asseguren que “en aquest projecte no hi concorre cap de les circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació necessàries per ser declarades d’interès per a la ciutat”, motiu pel qual el grup municipal s’oposa a aquest tipus de tracte.

Per a Poble Actiu, l’activitat de MIPS Fundació “ja està prou beneficiada fruit de les retallades a les que s’ha vist i es veu sotmès el nostre sistema sanitari públic, fet que provoca que cada vegada sigui més la gent que ha d’assistir a aquests centres de sanitat privada” de la que diuen no ser partidaris ja que “defensem una única xarxa pública de sanitat per a tothom i ben finançada.” En aquest sentit, plataforma argumenta que “nosaltres som contraris a que un negoci que fa beneficis amb la salut de la població, també es vegi, a més, afavorit per la bonificació d’aquest impost gràcies a un tracte de favor del govern municipal”.

Des de la candidatura municipalista volen remarcar que aquesta és la sisena bonificació que s’atorga a l’empresa per les diferents fases de construcció de l’edifici i que el total de l’import ja puja a més de 55.000€ ja que a la bonificació actual cal afegir-hi la de l’octubre del 2015 amb 5.068€, maig del 2016 amb 2.008, octubre de 2016 amb 19.862€, juliol del 2019 amb 19.019€ i novembre del 2019 amb 4.627€.