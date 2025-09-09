Poble Actiu critica el poc augment de busos entre Igualada i Barcelona en comparació amb Vilafranca i Sant Sadurní

Poble Actiu ha valorat, coincidint amb l’inici del curs escolar, la modificació de freqüència de les línies d’autobús interurbans anunciada la setmana passada pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. L’anunci incloïa la creació de noves línies de bus en diferents comarques de Catalunya i l’augment de la freqüència en línies ja existents, com la línia de bus Igualada – Barcelona.
Poc augment de freqüència de la línia de bus d’Igualada
L’anunci del Departament de Territori implicarà augmentar vuit viatges (quatre viatges més per sentit) entre Igualada i Barcelona. Malgrat que l’augment de freqüència és positiu, en ciutats com Vilafranca del Penedès l’augment serà de catorze viatges i a Sant Sadurní d’Anoia serà de deu viatges. El regidor Pau Ortínez ha valorat que l’augment de l’oferta és positiu per les igualadines i els igualadins, però ha destacat que l’increment és inferior en nombre de trajectes a Igualada en comparació amb Vilafranca del Penedès.
En aquest sentit, recorda que malgrat l’increment de freqüències, la capital de l’Anoia segueix sent la ciutat de la sisena corona metropolitana amb pitjors comunicacions amb Barcelona. Ortínez ha remarcat que és una vergonya que en determinades franges horàries -especialment al matí- els usuaris segueixin afectats per la manca de places a l’autobús. Des de la candidatura municipalista consideren vital incrementar les freqüències de bus per fomentar l’ús del transport públic, especialment en el context d’emergència climàtica que vivim.
La línia de bus Igualada – Lleida segueix pendent
L’anunci del Departament de Territori també implicarà la creació de diferents línies de bus noves com seran la línia de bus Hostalric – Universitat de Vic, el Vendrell – Barcelona, Calafell – Barcelona i el Pont de Suert – Tremp. Tot i així, el govern de Salvador Illa ha fet cas omís de la resolució de la Comissió de Territori del Parlament, impulsada per Poble Actiu, per reclamar l’allargament de la línia de bus Exprés E1 Lleida-Cervera fins a Igualada. La regidora Elisabet Farrés ha reclamat acabar amb el greuge històric que suposa que Igualada, que acull un Campus de la Universitat de Lleida, segueixi sense tenir una línia de bus amb freqüència suficient per anar a estudiar o treballar a la capital del Segrià.
“Celebrem la creació del carril bus VAO a l’A-2 i la B-23”
En darrer lloc, Poble Actiu ha celebrat la posada en funcionament del carril bus VAO a l’A2 i la B23 per reduir les esperes de les línies de bus entre Igualada i Barcelona, especialment en les hores de major circulació de trànsit. La regidora Rosa Perelló ha celebrat que després de molts anys esperant, els usuaris per fi podran veure com el trajecte entre Igualada i Barcelona redueix la seva durada.