Poble Actiu critica la retallada en la inversió als centres educatius

El dilluns va arrencar el curs escolar a les escoles de primària i avui dimecres ho faran els instituts i centres de Formació Professional. I amb l’inici de les classes, Poble Actiu ha aprofitat per denunciar retallades en els centres educatius d’Igualada. Neus Carles, regidora de la formació municipalista, ha criticat la reducció de la inversió per manteniment dels edificis de les escoles primàries d’Igualada que ha passat dels 100.000€ anuals previstos en el pressupost 2022 a la meitat, 50.000€ previstos en el pressupost 2023. Carles ha denunciat que la retallada en inversió en educació pública ha estat possible pels acords als que van arribar el govern Castells i Igualada Som-hi per aprovar els pressupostos per l’any 2023, que inclouen aquesta retallada.

Noves retallades en educació pública

Poble Actiu, candidatura impulsada per la CUP, ha rebutjat una nova retallada en l’educació pública i ha acusat el govern Castells d’aplicar les retallades en serveis públics “com ja van fer els governs de Convergència fa una dècada a la Generalitat de Catalunya”. Neus Carles ha afirmat que “destinar 50.000€ en inversió pel manteniment de sis edificis de les escoles públiques és una quantitat econòmic miserable i més tenint en compte que en la seva gran majoria es tracta d’edificis que van ser construïts fa forces dècades i que pateixin deficiències evidents”.

En aquest sentit, la regidora de Poble Actiu ha recordat que la responsabilitat de l’Ajuntament és vetllar pel manteniment dels edificis d’escola primària del municipi i assumir el cost del servei de consergeria. Neus Carles ha defensat que retallar 50.000€ respecte un pressupost de 60 milions d’euros “demostra que el govern Castells té una obsessió contra l’escola pública”. Així mateix, Carles ha criticat Igualada Som-hi “per dir que defensen l’escola pública amb les paraules però que amb els fets la condemnen a una retallada de pressupost inassumible”.

Millora de les escoles primàries

Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha explicat que durant els darrers mesos han realitzat una ronda de reunions amb les Associacions de Famílies d’Alumnes de les escoles públiques d’Igualada per escoltar la seva opinió sobre l’estat dels edificis, així com per saber els reptes de les AFA, les mancances de les escoles i com els ha afectat la pandèmia. Entre les propostes més compartides, les reunions han servit per identificar tres reptes: la millora de la mobilitat a les entrades i sortides de les escoles, la instal·lació de jocs als patis i la inclusió d’espais de joc a l’entorns de les escoles per trobar-s’hi les famílies després de l’escola i teixir comunitat educativa.

En aquest sentit, Poble Actiu ha recordat que moltes de les millores que les famílies reclamen no són possibles sense inversió econòmica i han constatat que “el govern Castells no dona resposta a les seves demandes”. Així mateix, Ortínez ha recordat que Igualada ha d’afrontar el repte de garantir una mobilitat segura i sostenible a tota la ciutat però especialment a l’entorn dels centres educatius, especialment aquells que es troben en vies amb major trànsit.