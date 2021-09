Poble Actiu critica el govern Castells per la lentitud de la reforma de Cal Badia

El procés de reforma de Cal Badia va començar l’any 2014 i, set anys després, l’espai continua sense tenir una programació d’activitat habitual i sense un projecte de gestió. La regidora de Poble Actiu, Neus Carles, ha informat que el projecte de reforma de Cal Badia ha tingut un cost econòmic de 397.900 euros que han servit per a la reparació de la coberta, l’arranjament de la façana, l’adequació dels espais comuns, la instal·lació d’un ascensor i les obres per garantir l’accessibilitat, entre d’altres.

Per Poble Actiu, la demora de set anys en el procés de reforma de Cal Badia demostra que el govern Castells “no tenen un projecte de ciutat pensat perquè el jovent pugui quedar-se a viure, treballar i participar a Igualada”. “Que Cal Badia es converteixi en un equipament juvenil de referència pel jovent de la ciutat, un lloc on anar-hi a fer activitats i compartir espais amb altres joves hauria de ser una prioritat per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada”, cometen des del grup municipalista.

Aposta per l’autogestió

Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha reclamat que Cal Badia sigui un equipament juvenil amb un model d’autogestió, en que un grup de persones i col·lectius de jovent siguin els responsables de gestionar l’equipament. Els equipaments juvenils poden ser una primera aproximació del jovent amb la participació col·lectiva i consideren necessari que la regidoria de Joventut promogui un model que cedeixi la iniciativa al jovent perquè pugui ser un espai de formació, autoorganització i empoderament. Des de Poble Actiu consideren que Igualada té un jovent amb moltes ganes de participar i transformar la realitat, que té una gran capacitat de gestió de projectes col·lectius i que la regidoria de Joventut hauria de facilitar un espai perquè el jovent pugui autogestionar-lo.

La candidatura municipalista lamenta que en paral·lel al procés de reforma de l’edifici no s’hagi arrencat un procés de participació per crear un grup de joves que pugui gestionar l’espai quan aquest pugui posar-se en marxa. El procés participatiu, que es va impulsar fa set anys, es va abandonar per la lentitud del procés de reforma i des de llavors no s’ha fet res perquè l’espai compti amb la participació real del jovent. Consideren que Cal Badia es va crear per respondre a la demanda d’espais juvenils que es feia del col·lectiu Espai pels somnis, i que “un cop desallotjat l’espai ocupat, el govern Castells va guardar el projecte al calaix perquè no creuen en la participació juvenil”.

Entitats juvenils sense espais

Des de Poble Actiu reclamen que un dels usos que pot tenir l’espai és acollir entitats juvenils que no disposen d’espai propi on realitzar les activitats i que es veuen obligades a utilitzar espais pensats per altres usos. Concretament, exposen que hi ha entitats com agrupaments escoltes, corals infantils i juvenils i grups de música que no tenen espais on realitzar les activitats de lleure, assajar o programar activitats.

En els darrers anys, diverses entitats d’educació en el lleure i grups musicals han estat expulsats dels seus locals per l’increment dels preus del lloguer o per la venda dels espais. Un problema que ha estat traslladat per part de les entitats juvenils a la regidoria de Joventut però que l’única resposta que han rebut per part de les regidores de Joventut ha estat el “silenci administratiu”.