Poble Actiu, contrari al projecte d’ampliació de l’autovia A-2

Poble Actiu ha anunciat que rebutja la proposta d’ampliació del tram de l’autovia A-2 entre Igualada i Martorell perquè “en un context d’emergència climàtica és bàsic que tota la inversió en infraestructures es concentri en millorar el transport públic”. La regidora Neus Carles ha recordat que el 7 de maig va fer 45 anys de la històrica manifestació per reclamar millores al Carrilet i que, des de llavors, “la connexió en transport públic entre Igualada i Barcelona només ha fet que empitjorar”. El temps de trajecte en tren entre Igualada i Barcelona actualment és de més d’una hora i mitja, el doble del temps que es tarda a fer el mateix trajecte en vehicle privat, perquè el tren va a una mitjana de 44 km/h.

Oposició al projecte d’ampliació de l’autovia A-2

El govern espanyol ha anunciat el projecte d’adequació i reforma del tram de l’autovia A-2 entre Igualada i Martorell per ampliar l’autovia fins als tres carrils de circulació per sentit. El projecte, que està en fase de redacció, inclou perforar un tercer túnel del Bruc i un nou traçat dins d’aquest terme municipal que comporta una nova cicatriu en el territori, i tindrà un pressupost estimat de 530 milions d’euros. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha anunciat que no consideren oportú per afrontar l’emergència climàtica seguir invertint únicament en autovies, fomentant el transport en vehicle privat, i reclamen que hi hagi una aposta decidida pel transport públic. La candidatura municipalista lamenta que “les promeses dels governs espanyols en infraestructures són sempre fum” i ha posat d’exemple el corredor mediterrani, una infraestructura bàsica per reduir el trànsit de mercaderies per carreteres entre el sud i el nord d’Europa que fa molts anys que està aturada. D’altra banda posa en dubte la necessitat d’aquesta obra, ja que el tram amb un alt volum de trànsit de l’autovia és concentra entre Esparreguera i Barcelona, tractant-se d’un tram que no se significa per una alta sinistralitat. “Només la voluntat de transformar la Conca d’Òdena en un desert logístic explicaria l’interès del Gobierno per aquesta obra”, es queixen.

Pacte de l’Anoia per la millora del tren

Des de la plataforma creuen que en un context d’emergència climàtica és essencial concentrar tota la inversió en infraestructures que fomentin el transport públic i, en el cas de l’Anoia, “la inversió que fa molts anys que s’exigeix és una millora significativa en la línia de tren que connecta Igualada i Martorell”. Neus Carles reclama unitat d’acció a totes les forces polítiques de l’Anoia per exigir una infraestructura bàsica per millorar la vida de milers de persones que es desplacen cada dia a l’àrea metropolitana de Barcelona per treballar o estudiar.

Carles ha recordat que alguns municipis de l’Anoia, com Castellolí, ja han anunciat que presentaran al·legacions al projecte i que “és el moment d’unir-se per reclamar que cada euro invertit en infraestructures a l’Anoia es concentri en el tren entre Igualada i Martorell”. Pau Ortínez ha recordat que la connexió d’Igualada amb Martorell no només és bàsica per facilitar la mobilitat a les persones que viuen a la comarca de l’Anoia, sinó també per reduir els costos econòmics i ambientals del transport de les mercaderies produïdes a l’Anoia. Des de Poble Actiu recorden que tenir tren és essencial per impulsar l’ocupació, garantir l’equilibri territorial i preparar el país per afrontar l’emergència climàtica.