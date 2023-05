Poble Actiu considera que son “l’alternativa a la sociovergència” després de les eleccions

Després d’una intensa campanya electoral, Poble Actiu ha aconseguit que Pau Ortínez, Elisabet Farrés i Rosa Perelló entrin com a regidors a l’Ajuntament d’Igualada, amb 3 regidors per primer cop des que el 2015 es va presentar com a CUP Igualada. El candidat a l’alcaldia, Pau Ortínez, ha afirmat que “és un missatge clar que siguem l’única formació que incrementa el número de vots absoluts. Per això, durant aquests 4 anys treballarem per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, especialment en els àmbits que hem remarcat durant la campanya electoral”. La formació va fer una campanya centrada en incrementar l’habitatge públic, afrontar l’emergència climàtica, renovar la planificació urbanística i garantir serveis públics i de qualitat per a tots els ciutadans. Des de la formació es veu preocupant la baixada de participació així com la continuïtat de Marc Castells 4 anys més com a alcalde.

Agraïment als 2.009 votants

La futura regidora, Elisabet Farrés, ha afirmat que “agraïm la confiança dels 2.009 votants i ens enorgulleix haver superat la barrera dels 2.000 vots, especialment en un context de baixada de participació. Això ens encoratja a treballar els propers 4 anys per consolidar el projecte i aconseguir governar”. La formació va obtenir 1.973 vots l’any 2019, mentre que el 2023 n’ha aconseguit 2.009, passant del 10 al 12% dels vots entre els dos comicis. Tanmateix, la futura regidora, Rosa Perelló, afirma que “cal fer un plantejament especialment des de les forces independentistes, ja que perdre votants independentistes suposa incrementar el suport a forces d’extrema dreta i això repercutirà en un major retrocés del català i de les llibertats”.

Consolidar-se com alternativa

Després d’igualar a ERC en número de regidors, el regidor Pau Ortínez creu que “el missatge de que som l’alternativa a la sociovergència ha tingut un fort suport i seguirem treballant per aconseguir-ho”. La regidora Elisabet Farrés assegura que “els partits a l’oposició sumem un total de 11 regidors, que és la majoria absoluta del ple, i representem el 48,3% dels votants mentre que Junts per Igualada només en representa el 40,2%. Per això, els propers 4 anys treballarem per assegurar que la ciutat pugui avançar en algunes de les principals propostes del nostre programa electoral”.