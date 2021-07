Poble Actiu considera insuficient la subvenció per plaques solars aprovada al ple

Poble Actiu valora com a positiva la proposta de subvencionar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques però considera que la proposta es queda curta. Des de la candidatura municipalista consideren que és millor establir un criteri per bonificar impostos municipals enlloc de fer unes subvencions puntuals que semblen “un bolet i demostren que el govern Castells no té una estratègia per afrontar l’emergència climàtica”. De fet, l’octubre del 2020, el Ple de l’Ajuntament d’Igualada ja va aprovar una moció, presentada per Poble Actiu, per impulsar l’autoconsum d’energia solar fotovoltaica.

L’objectiu de la moció era bonificar parcialment impostos (l’IBI i l’Impost de Construccions i Obres) per la instal·lació de plaques solars a famílies en edificis unifamiliars i plurifamiliars.

Des de Poble Actiu ja avisen que tornarà a proposar incorporar a les ordenances fiscal per l’any 2022 incorporar aquesta bonificació, una mesura habitual en molts pobles i ciutats de Catalunya. Des de Poble Actiu, insten el govern Castells a bonificar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i també a anar més enllà i a impulsar una estratègia per afrontar l’emergència climàtica.

Crear una Agència de l’Energia a Igualada

En un context d’emergència climàtica, des de Poble Actiu reclamen que Igualada necessita polítiques valentes, pensades i coordinades per la transició energètica. Per això proposen crear una Agència de l’Energia, prenent de referència la que tenen a Lleida, per desenvolupar programes per fomentar l’autoconsum compartit amb instal·lacions fotovoltaiques, donar assessorament i assistència per la pobresa energètica i l’eficiència i l’estalvi energètic i impulsar projectes singulars que permetin impulsar fórmules públic-privades de transició energètica. A més, creuen que cal engegar programes de formació, capacitació i governança dels principals agents clau i millorar energèticament els equipaments i serveis municipals.

Impulsar una empresa per la gestió de la biomassa

Però més enllà d’aquesta Agència, Poble Actiu proposar crear una empresa supramunicipal per la gestió de biomassa que aprofiti la massa forestal de l’Anoia per alimentar calderes de biomassa d’equipaments municipals, que treballi per la multiplicació de calderes de biomassa en el territori i que, d’aquesta manera, ofereixi la possibilitat de crear nous llocs de treball i prevenir incendis amb l’adequada gestió forestal.