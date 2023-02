Poble Actiu centra les seves propostes educatives en incrementar les places públiques de llars d’infants

Poble Actiu ha presentat aquesta setmana les seves propostes en l’àmbit de l’educació, mantenint la línia de defensa i millora de l’educació pública, amb entre altres objectius, fer front a la segregació escolar. La línia argumentativa de les propostes és que cal assegurar una oferta d’escola pública equilibrada als diferents barris de la ciutat, dels 0 fins als 18 anys. Per això, ja l’any 2019, es proposava passar una escola de la xarxa concertada a la pública, que es va acabar concretant amb l’escola Ateneu Igualadí i amb la llar d’infants el Rusc. Els reptes actuals, segons el regidor Pau Ortínez, són la manca de places públiques de 0 a 3 anys en els districtes centre i llevant, la manca de places públiques de primària al nord-est de la ciutat, la gestió de la formació professional i l’accés a beques menjador.

Noves llars d’infants públiques

Igualada actualment compta només amb 4 llars d’infants públiques, que compten amb un total de 6 línies, i només 2 línies, les de la Lluna i el Rusc, es troben properes al centre i al llevant de la ciutat. Per fer front a aquesta manca de places, es proposa dues actuacions. La primera consistent en traslladar la llar d’infants el Rusc a les antigues piscines del casal, per ampliar la llar a 2 línies i disposar d’un espai exterior òptim per als infants. D’aquesta manera s’asseguraria ja una oferta òptima al districte centre. L’altra proposta consisteix a adaptar un edifici adjacent a l’escola Gabriel Castellà per ubicar-hi una llar d’infants d’una línia, per donar servei als barris de Montserrat, les Flors i Sant Crist.

Passar una altra concertada a pública

“Igualada segueix tenint un excés d’escola concertada comparat amb municipis de mides similars, amb més de la meitat de les places ofertes en escoles de titularitat privada”, creuen des de Poble Actiu. Això, continua dificultant l’accés a l’escola pública, especialment a la zona del centre i també a la part est del barri del Poble Sec, a tota la zona entre el carrer Òdena i carrer Lleida. Per això, la candidata Elisabet Farrés proposa “estudiar possible traspàs de centres educatius de la xarxa concertada a la pública en aquestes zones, per tenir un repartiment més homogeni de l’escola pública a la ciutat”.

Formació professional entre Igualada i Piera

Fa uns mesos, Poble Actiu ja va fer pública la seva proposta per fer front a la sobredemanda de places en cicles de formació professional al Milà i Fontanals. En lloc d’incrementar l’oferta a Igualada, com proposen altres formacions, es proposa crear un nou centre a Piera, ja que actualment hi ha molts alumnes que han de venir cada dia des de poblacions del sud-est de la comarca. Així mateix, es proposa que els nous cicles incorporin àmbits tan rellevants en l’actualitat com els relacionats amb la transició energètica.

Accés a les beques menjador

Actualment, les bases de les beques menjador de la ciutat les fan incompatibles amb les del consell comarcal, que ofereixen major quantia, i per això, moltes famílies acaben prioritzant les beques del consell comarcal. El candidat Oriol Càlichs ha mencionat que “cal garantir que els infants de la ciutat rebin una alimentació variada i equilibrada, i per moltes famílies això només es pot garantir accedint a les beques de menjador”. Per això, des de Poble Actiu proposen canviar les bases per poder-les fer compatibles, i així ajudar a cobrir el 100% del cost.