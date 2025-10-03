Poble Actiu aposta per rehabilitar habitatges i impulsar el comerç

Poble Actiu ha presentat la seva campanya per denunciar la degradació del nucli antic d’Igualada i proposar mesures concretes per revertir aquesta situació. La primera acció de la campanya és la distribució, a totes les llars de la ciutat, del butlletí “El nucli antic s’està morint”, en què s’analitzen les causes de la desertització i s’alerta que, si no s’actua, el centre continuarà degradant-se, amb habitatges buits i comerços tancats que provoquen la pèrdua de vitalitat i cohesió al barri. La campanya, iniciada aquesta setmana, també inclou visites als comerços del nucli antic per presentar les seves propostes per revitalitzar-lo.
Desertització
Segons Poble Actiu, l’equip de govern encapçalat per Marc Castells ha deixat de banda el nucli antic durant els darrers anys, amb gairebé tota la inversió centrada en barris nous i mínima iniciativa pública per rehabilitar habitatges degradats al centre. Aquesta situació ha generat un augment dels pisos buits, molts dels quals són propietat de grans tenidors o de bancs, i una manca d’habitatge assequible al nucli antic. La supressió de serveis públics, com l’escola bressol “El Rusc”, agreuja la situació en desincentivar l’arrelament de famílies joves al nucli antic.
A més, la política de facilitació d’hipermercats a les afores ha afectat el comerç local. L’Ajuntament ha permès la implantació de grans superfícies com Mercadona, Esclat o Aldi a través de modificacions puntuals del POUM, fet que, juntament amb la desertització, ha dificultat la continuïtat dels petits comerços del centre. Segons la formació municipalista, actualment hi ha 148 locals tancats al centre de la ciutat.
Propostes
Per revertir aquesta situació, Poble Actiu proposa una estratègia integral centrada en la rehabilitació d’habitatges degradats i la dinamització del comerç local. Entre les mesures concretes destaquen la inversió pública en habitatge, prioritzant la rehabilitació d’edificis malmesos i pisos buits per incrementar el parc públic d’habitatge al centre; multiplicar l’oferta de lloguer assequible adequant pisos actualment desocupats; negociar, adquirir, i rehabilitar edificis clau que es troben abandonats a la Plaça de la Creu, carrer Santa Anna, plaça de l’Ajuntament i carrer Nou.
En l’àmbit comercial, proposen mesures per fomentar el comerç local, com bonificacions fiscals de l’IBI i de la taxa d’escombraries, agilitzar la tramitació de llicències d’activitat i impulsar una campanya «Compra a Igualada, compra al nucli antic». La formació municipalista també posa èmfasi en frenar l’expansió de noves grans superfícies comercials i destinar l’increment d’IBI de les existents a ajudes directes, prioritzant la inversió en comerç de proximitat.
La regidora Rosa Perelló ha alertat que “sense intervenció urgent, el nucli antic continuarà perdent població i comerç”. També ha destacat que invertir en habitatge públic i revitalitzar el comerç “no només és socialment necessari, sinó que també és una aposta estratègica per mantenir Igualada viva i dinàmica”.