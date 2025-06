Les pluges fan preveure una campanya del cereal “molt bona” a l’Anoia, però “ruïnosa de preus”

Els pagesos de la Catalunya Central preveuen una campanya del cereal “molt bona”, segurament la millor des del 2020, després de les pluges continuades d’aquesta primavera. Una “bomba d’oxigen” després de tres anys de sequera i collites pràcticament a zero, segons ha explicat a l’ACN el coordinador d’Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart. Estimen que hi hagi un rendiment de 3.000 quilos per hectàrea als camps de colza i fregar els 5.000 quilos als camps de blat i ordi. Tanmateix, es queixen que l’arribada “massiva” de vaixells plens de cereals provinents d’Ucraïna estan “enfonsant” els preus: “Podem tenir una collita espectacular, però ruïnosa de preus”. Preveuen començar la sega en dues setmanes.

“Ens ha fet un hivern molt bo i una primavera espectacular pel que fa a les pluges”, celebra el responsable d’UP al Bages, Josep Guitart. Creu que l’únic factor que pot fer minvar lleugerament la producció de cereal, com ara el blat i l’ordi, són les temperatures altes dels últims dies que ha cremat algunes plantes i han perjudicat l’ompliment del gra. Malgrat tot, les previsions que fa el sindicat pocs dies abans de començar la campanya de la sega són “molt bones”.

De fet, els darrers cinc anys han estat molt dolents pels pagesos cerealístics de la Catalunya Central i creuen que cal remuntar-se cinc o sis anys enrere per trobar una collita del cereal i farratge “tan bona”. Ara bé, Guitart recorda que la collita no està garantida fins que “estigui al sac i ben lligat i ben cobrat i tot”. Adverteix que els pagesos estan sempre pendents del cel per por a una pedregada o altres inclemències que puguin malmetre els camps. “Quan veiem els colors morats als mapes meteorològics se’ns posen els pèls de punta”, diu.

© Mar Martí /ACN

Quant a la producció, el sindicat calcula que aquest any està previst superar els 3.000 quilos per hectàrea als camps de colza i fregar els 5.000 quilos als camps de blat i ordi. Així ho ha constatat el coordinador d’Unió de Pagesos a l’Anoia, Joan Vidal, que assegura que, “a diferència del que passava aquests darrers anys en què costava molt trobar un camp bo, aquest any serà difícil trobar un camp dolent”. De fet, Vidal creu que cal remuntar-se fins a l’any 2000 per trobar una collita com la d’aquest 2025. “Serà una collita molt bona amb possibilitats que sigui espectacular”, admet.

Els pagesos preveuen arrencar la campanya de la sega d’aquí a deu o quinze dies a les cotes més baixes de la Catalunya Central, com l’Anoia, el Bages i Osona, i una mica més tard a les zones més altes i fresques com són el Berguedà i Solsonès. La previsió és que la sega s’allargui durant un mes i mig.

Preocupació pels preus baixos

El que preocupa, però, són els preus, que cada dia van més a la baixa. Segons Vidal, “l’arribada massiva” de vaixells que importen gra de Rússia i Ucraïna està “enfonsant” els preus d’un any que hauria de ser molt bo. “Podem tenir una collita espectacular, però ruïnosa de preus”, lamenta. Per això, el sindicat demana a la UE que aturi la política de “fronteres obertes” iniciada amb la Guerra d’Ucraïna i que no deixi entrar el cereal de fora de la UE.

Vidal recorda que aquest any hi haurà molt cereal produït a Catalunya i la resta de l’Estat que, sumat a les importacions de fora de la Unió Europea, farà que “abaixin molt els preus”. A més, explica que a Catalunya es compleixen uns estàndards de qualitat i unes normatives que generen unes despeses i critica que, a fora de la Unió Europea, “això no hi és”. “Allà les produccions són més barates i, per tant, suposa una competència deslleial”, lamenta.

Al sindicat també li preocupa la proposta de la UE d’imposar aranzels als fertilitzants fabricats a Rússia i Bielorrússia. El sector creu que això també els perjudicarà, perquè encarirà els costos de producció, mentre seguiran entrant vaixells de cereal importat. “Se’ns descompensa la balança de costos i ingressos, i això va molt en contra de la pagesia”, alerta Vidal.