El Ple de Castellolí aprova un pressupost de més d’un milió i mig d’euros pel 2026

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Castellolí va aprovar el passat dijous 18 de desembre els pressupostos municipals per a l’any 2026, amb una xifra al voltant del milió i mig d’euros (1.505.376 €). Són uns comptes amb uns números una mica superiors als de l’any passat i que garanteixen el manteniment dels serveis municipals, així com la continuïtat dels projectes en marxa. Enguany, s’ha tornat a reservar una partida de 20.000 € per als pressupostos participatius, perquè la ciutadania pugui decidir en què s’inverteixen aquests diners.
Pel que fa a les inversions previstes, l’Ajuntament invertirà prop de 190 mil euros en obres al municipi, amb una aposta decidida per l’arranjament de camins i senders. Aquesta acció tindrà un cost de 50.000 € i serà finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona. També es faran millores a les instal·lacions esportives, com la pista de pàdel o la piscina, amb una despesa total de més de 60.000 €, però amb una subvenció d’uns 30.000 € de la Generalitat de Catalunya.
El ple del mes de desembre també va servir per aprovar la licitació de la botigueta de Cal Peret, que ha guanyat Sandra Safont, veïna de Matadepera. El nou establiment de queviures començarà les obres i el condicionament de les instal·lacions a principis d’any perquè pugui obrir abans de l’estiu.