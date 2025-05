El ple de Cabrera d’Anoia aprova l’augment de la tarifa de l’aigua del 63%

El ple municipal de Cabrera d’Anoia ha aprovat aquest dijous al vespre la nova tarifa de subministrament d’aigua potable, que passa d’1,8 euros el metre cúbic als 2,92 euros. Això suposa un augment de la tarifa d’un 63%.

La proposta ha rebut els 6 vots favorables de l’equip de govern format per Junts i el PSC, mentre que els 3 regidors a l’oposició (2 d’ERC i 1 de Cabrera Actúa) hi han votat en contra. “No ens agrada que es pugin les tarifes, però és un exercici de responsabilitat”, ha exposat l’alcalde de Cabrera, Juan Manuel Díaz. Gairebé una trentena de veïns s’ha concentrat amb pancartes i garrafes d’aigua buides a les portes de l’Ajuntament per protestar. La proposta de la nova tarifa ha rebut 231 al·legacions.

Cabrera d’Anoia ha aprovat un augment de la tarifa d’aigua amb els vots en contra dels dos partits de l’oposició en un ple en què alguns veïns han volgut fer sentir la seva veu de protesta. L’alcalde del municipi, Juan Manuel Díaz, ha explicat que aquesta pujada era “inevitable” i que hi ha diversos factors que han contribuït a arribar fins aquí com ara “que les tarifes no s’havien tocat des de l’any 2021” o que durant l’època de sequera l’empresa concessionària Agbar “va haver de fer una despesa enorme” a la xarxa d’aigua del municipi. El batlle també ha lamentat que en les darreres dècades hi ha hagut una “manca d’inversions crònica” a la xarxa de distribució d’aigua.

“Com a Ajuntament estem obligats a conservar l’equilibri financer d’aquesta companyia (Agbar) que treballa per al consistori”, ha aclarit Díaz. En aquest sentit, l’alcalde -que va entrar per primer cop a l’Ajuntament l’any 2023- ha lamentat que “allò que no s’ha fet durant quaranta anys ho estem resolent ara”. “A cap alcalde li agrada fer una pujada com la que estic fent jo ara, el més fàcil és fer política populista i no fer res, però potser aquest és un dels motius pels quals ens trobem on ens trobem”, ha lamentat.

Els dos grups a l’oposició, ERC i Actúa Cabrera, s’han mostrat molt crítics amb la proposta d’augment de les tarifes i hi han votat en contra. Des d’Actúa s’ha demanat a l’equip de govern que deixi la proposta sobre la taula per poder-la estudiar millor i activar la comissió de l’aigua. Els republicans han criticat que aquest augment acabi repercutint en la butxaca dels ciutadans i han fet una proposta perquè l’augment sigui només del 20%.

A Cabrera d’Anoia, el servei d’aigua potable el gestiona la multinacional Agbar des del 1992, en virtut d’un contracte de concessió privada de 49 anys.

Protesta en contra de la pujada

Una trentena de veïns s’han concentrat davant de l’Ajuntament amb pancartes, xiulets i ampolles buides d’aigua per protestar en contra de la pujada del preu. La portaveu de la plataforma Aigua per Cabrera, Elisabet Carbonell, ha denunciat que es tracta d’un augment “desmesurat” i “totalment injust”. “Entenem que s’hagi d’adaptar el preu, però no aquesta exageració, i més quan és per compensar una empresa multinacional que ha fet unes despeses superiors a les habituals per culpa que aquí no hi ha hagut inversions a la xarxa durant molts anys”, ha exposat.

Per altra banda, des de la plataforma temen que la connexió del municipi a la xarxa ATL -prevista per a finals d’any- pugui encarir encara més la tarifa. De fet, creuen que ara mateix no caldria connectar-se a aquesta xarxa i reclamen a l’Ajuntament que primer de tot faci les inversions necessàries per arreglar totes les fuites i modernitzar les canonades i després elabori un estudi hidrològic per valorar si “el municipi té prou aigua o no”. Sobre aquest punt, l’alcalde ha deixat clar que la connexió de Cabrera a la xarxa ATL “no suposarà cap increment de la tarifa”.

Uns problemes amb l’aigua que venen de lluny

Els problemes amb l’aigua a Cabrera d’Anoia venen de lluny. Durant l’època de sequera, el municipi només tenia aigua cinc hores al dia -de les 12 del migdia a les 5 de la tarda-, a causa de les restriccions. Les principals fonts d’abastament de Cabrera d’Anoia són l’aigua dels pous i l’aqüífer Carme Capellades i això va fer que s’hagués de restringir molt l’ús de l’aigua. A banda de la sequera, però, l’estat de la xarxa de captació i subministrament tampoc era l’adequada i el municipi patia moltes fuites d’aigua.

El mes de febrer d’aquest 2025 la Generalitat va anunciar una inversió de 2,2 MEUR per connectar Cabrera d’Anoia a la xarxa d’aigua Ter-Llobregat amb l’objectiu de garantir el servei d’abastament d’aigua al municipi. Les obres, que s’han contractat amb caràcter d’urgència, està previst que estiguin llestes abans d’acabar l’any.