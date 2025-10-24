La plaça de l’Ajuntament acollirà la XXXI Diada dels Moixiganguers aquest dissabte

Aquest dissabte, a les sis de la tarda, Igualada viurà l’última cita castellera de la temporada a la ciutat amb la XXXI Diada dels Moixiganguers que se celebrarà a la plaça de l’Ajuntament i reunirà els Moixiganguers, els Castellers de Vilafranca i els Castellers de Lleida.
L’objectiu dels igualadins és mostrar, per darrer cop aquesta temporada, tres dels seus millors castells a la ciutat, abans d’encarar una cita assenyalada del món casteller, la Diada de Tots Sants de Vilafranca, on actuaran per primera vegada a la seva història.
En acabar l’actuació, com és habitual, els Moixiganguers organitzen la Festa de la Diada al Museu de la Pell que començarà a les 22 h amb el concert de The Paxanguers, seguit de Karaokestar a la mitjanit, el punxa discs Salmó Fumat, a les 1:45 h i, per acabar, Dj Slapi, que punxarà de 3 a 5 de la matinada.
Durant la setmana, a Les Cotxeres, la colla farà assajos especials oberts a tota la ciutat en horari habitual, dimecres a les 19 h i divendres a les 21:30 h. Els morats necessiten ser molts per assajar grans castells i, per aquest motiu, fan una crida a tots els anoiencs a assistir als assajos i a la diada.
Els Moixiganguers esperen omplir la plaça de l’Ajuntament de públic i, també, de gent que s’hi apropi a fer pinya, com ja ha passat en altres ocasions com la Diada de Festa Major o la mateixa Diada de la colla de l’any passat.