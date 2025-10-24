Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

24 d'octubre de 2025

La plaça de l’Ajuntament acollirà la XXXI Diada dels Moixiganguers aquest dissabte

Un article de

Aquest dissabte, a les sis de la tarda, Igualada viurà l’última cita castellera de la temporada a la ciutat amb la XXXI Diada dels Moixiganguers que se celebrarà a la plaça de l’Ajuntament i reunirà els Moixiganguers, els Castellers de Vilafranca i els Castellers de Lleida.

L’objectiu dels igualadins és mostrar, per darrer cop aquesta temporada, tres dels seus millors castells a la ciutat, abans d’encarar una cita assenyalada del món casteller, la Diada de Tots Sants de Vilafranca, on actuaran per primera vegada a la seva història.

En acabar l’actuació, com és habitual, els Moixiganguers organitzen la Festa de la Diada al Museu de la Pell que començarà a les 22 h amb el concert de The Paxanguers, seguit de Karaokestar a la mitjanit, el punxa discs Salmó Fumat, a les 1:45 h i, per acabar, Dj Slapi, que punxarà de 3 a 5 de la matinada.

Durant la setmana, a Les Cotxeres, la colla farà assajos especials oberts a tota la ciutat en horari habitual, dimecres a les 19 h i divendres a les 21:30 h. Els morats necessiten ser molts per assajar grans castells i, per aquest motiu, fan una crida a tots els anoiencs a assistir als assajos i a la diada.

Els Moixiganguers esperen omplir la plaça de l’Ajuntament de públic i, també, de gent que s’hi apropi a fer pinya, com ja ha passat en altres ocasions com la Diada de Festa Major o la mateixa Diada de la colla de l’any passat.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
Bellesa i BenestarRedacció