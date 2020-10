Pinten “Asesino” en el monument al President Companys de Capellades

Des de finals d’estiu que l’augment de pintades de “155” és considerable en diversos punts de la comarca. Fa poc més d’un més es van produir a mitjans de comunicació com La Veu de l’Anoia o Anoia Diari, o també al Casal Popular El Foment d’Igualada. Dues setmanes enrere se’n van poder veure en alguns cartells indicatius del Taller Àuria o en els murals urbans que hi ha a La Pobla de Claramunt. Doncs bé, aquesta nit hi ha hagut nova onada de pintades. Un dels llocs més significatius on s’han fet ha estat al monument en homenatge al President Companys de Capellades, que aquest matí s’ha llevat amb una pintada on es llegia “Asesino. També han pintat, de nou, la porta d’entrada al Foment d’Igualada entre altres edificis de la comarca.

