Piera viu, un any més, la Fira i Festes del Sant Crist

Aquest cap de setmana arriba una nova edició de la Fira del Sant Crist, una iniciativa que ha celebrat ja 47 edicions i que s’ha consolidat com un referent a la comarca. L’Ajuntament de Piera, amb la implicació de les entitats i associacions locals, ha preparat un ampli ventall d’activitats i actuacions per a tots els públics amb la voluntat de dinamitzar el comerç local. La fira estarà organitzada en diferents zones entre les quals hi haurà, per exemple, un espai familiar, al carrer Piereta; un gastronòmic a la plaça Jove, on hi haurà foodtrucks i escenari per a concerts; un espai per a la Piera noucentista i modernista al carrer Doctor Carles, amb una mostra d’oficis a la Casa Sastre; i, fins i tot, hi haurà una pista de l’Hoquei Club Piera al carrer Mn. Jaume Guixà, davant la Font Nova.

L’obertura de la fira es farà dissabte 22 d’abril a les 11, i inclourà una passejada de les autoritats locals acompanyades de les actuacions de la Marching Band, els Falcons, el Pubillatge i els Eixerits Geganters de la Vila de Piera. Al llarg de tot el dia hi haurà tallers familiars, espectacles infantils, exhibicions de sevillanes i flamenc, un concert-vermut amb música de jazz, la tradicional paella de la fira i un kinto popular. No faltarà l’actuació dels Tambors dels Diables de Piera i concerts potents com el de Doctor Prats, dissabte al vespre al Gall Mullat.

Diumenge, coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi, se celebrarà el XV Piera Motor Festival, una gimcana familiar, un concurs de trencaclosques i una trobada d’intercanvi de sobres de sucre. Continuaran les exhibicions amb activitats de La Piscina de Piera i actuacions de salsa i bachata. El concert-vermut de diumenge anirà a càrrec de la Banda Orquestra de Piera. A la tarda, no faltarà tampoc un concert de reggae per a xics al Gall Mullat.

Els visitants de la fira podran passejar per les diverses parades, entre les quals hi haurà establiments de comerços locals, d’artesania i altres iniciatives de fora del municipi que aporten sempre un valor afegit a la celebració. Aquest cop, a més de l’estand oficial de l’Ajuntament de Piera, el Centre de dia Mar i Cel disposarà d’un espai durant el matí de dissabte, de 9 a 14 hores, en el qual es donarà informació sobre el centre, que atén les persones grans de la vila, i es mesurarà la pressió a tothom qui ho sol·liciti.

Els actes continuaran la setmana següent amb les Festes del Sant Crist, que inclouran la commemoració de la Diada del Sant Crist el dia 28 d’abril, el Devotion Festival, una trobada de colles de Falcons, el Correfoc i els concerts dels grups Los Manolos i Hotel Cochambre. El 47è Aplec de Mas Bonans tancarà la celebració el dia 1 de maig.