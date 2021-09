Piera tanca una Festa Major molt participada

El castell de focs va tancar diumenge la programació d’activitats de la Festa Major de Piera, que s’ha celebrat del 3 al 12 de setembre. Han estat gairebé deu dies de propostes culturals, lúdiques i esportives organitzades majoritàriament amb aforaments limitats i reserva prèvia per garantir el compliment de les mesures de prevenció davant la Covid. La meteorologia ha condicionat alguns dels actes de la festa, com el pregó i el concert de la Banda- Orquestra de Piera (BOP), que es van traslladar a l’Església de Santa Maria de Piera. La resta d’activitats es van poder celebrar sense incidents gràcies a una carpa gegant que es va instal·lar al Gall Mullat.

Entre els actes amb més participació de la ciutadania cal destacar el GuatelePiera i el concert del grup El Pot Petit, que van exhaurir les entrades poc després que es posessin a la venda. I això que es van ampliar els aforaments, després de revisar els protocols establerts pel Procicat, i es van posar a la venda més entrades per donar resposta a la demanda existent. Gran acollida van tenir també altres propostes com la Festa Flaix FM i Devotion, un escape room, concerts, un planetari mòbil, una marxa solidària contra el càncer i una tarda inclusiva per als infants amb propostes diverses com jocs sense soroll i una festa de l’escuma. El dia 8 de setembre no van faltar l’ofici de festa major, les sardanes i el concert amb l’Orquestra Costa Brava.

Com ja és habitual, els actes de commemoració de la Diada de l’Onze de Setembre van formar part de la programació de la Festa Major amb una missa, l’ofrena floral a Rafael Casanovas, un concert, una paella popular amb carmanyola i havaneres. Diumenge, la trobada d’entitats, la proclamació del pubillatge de Piera 2021 i el tradicional castell de focs tancaven la celebració.

Des de l’Ajuntament de Piera es vol agrair la implicació de les entitats i la participació i la col·laboració de la ciutadania que va fer possible viure una Festa Major amb seguretat.