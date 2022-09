Piera tanca amb una gran participació cinc dies de Festa Major

Piera ha acollit, del 7 a l’11 de setembre, un ampli recull d’activitats festives, lúdiques i culturals amb una gran afluència d’assistents. El tret de sortida als actes el va donar el pregó i un concert de la Banda Orquestra de Piera (BOP) a la plaça del Peix i, a la nit, el grup de versions D-Covers va oferir un concert davant el públic pierenc.

Les jornades següents van comptar amb activitats per a tots els gustos com, per exemple, un espectacle infantil i una zona de jocs per a nenes i nens, una mostra de sardanes, el correbars d’Strombats i les actuacions musicals dels grups pierencs Ow Farran, Parsimoonians i Give, a més d’una actuació de l’Orquestra Rosaleda al Teatre Foment.

Per altra banda, el municipi també va albergar un ball de sevillanes amb la participació de Soles de Andalucía, El Amanecer de Piera i Destellos de Andalucía, un concert de rumba a càrrec de La Habitación Prohibida i l’acte de proclamació d’hereus i pubilles d’enguany. Una cercavila, un correfocs, el concert del grup emergent Mosaic i l’actuació de Buhos van posar punt i final als actes festius.

El darrer dia de celebracions va estar marcat per la Diada Nacional de Catalunya. Durant l’11 de setembre, el consistori va commemorar la jornada i es va dur a terme un dinar popular, una cantada d’havaneres i un espectacle piromusical que va acomiadar la Festa Major 2022.