Piera es prepara per a una Fira i unes Festes del Sant Crist històriques

Les esperades Fira i Festes del Sant Crist de Piera 2025 ja tenen definida la seva programació, i a partir d’aquest dimecres totes les llars del municipi tenen el programa d’actes complet. L’edició d’enguany serà especialment significativa, ja que se celebrarà la Treta del Sant Crist, un esdeveniment que no es vivia des de fa 25 anys i que forma part de la memòria col·lectiva de la vila.

El programa, pensat per a tots els públics, inclou una àmplia varietat d’activitats: des de propostes infantils fins a espectacles de dansa, exhibicions culturals, parades i estands de tot tipus, esports i tradicions populars. Entre els actes més singulars hi ha “Les 24 hores amb el Sant Crist”, una iniciativa on diverses entitats i persones a títol individual faran tot tipus d’ofrenes. Tampoc hi faltaran els concerts per a tots els gustos on destaquen “Brou”, “Dj Trapella” o el “Devotion Festival”.

Amb aquesta programació tan completa i diversa, Piera convida tothom a viure intensament la Fira i Festes del Sant Crist, amb activitats pensades per compartir i gaudir en família, i per fer-ho al costat de tots els pierencs i pierenques.

Ivet Amaro Luque, dissenyadora del cartell d’enguany

El jurat del Concurs de Cartells de la Fira i les Festes del Sant Crist de Piera ja ha fet públic el seu veredicte: l’obra guanyadora és la presentada per Ivet Amaro Luque, veïna de Terrassa. El seu cartell ha estat escollit com a imatge oficial de l’edició d’enguany i il·lustrarà el programa de les festes que es distribuirà aquesta mateixa setmana a totes les llars de la vila. Amaro rebrà un premi de 800 euros com a guanyadora del certamen.

El jurat també ha volgut fer una menció especial a la proposta d’Adrià Valle Poch, de Piera, atorgant-li un accèssit i un premi de 300 euros com a reconeixement a la qualitat del seu treball.

L’acte d’entrega dels xecs als guanyadors tindrà lloc el proper dissabte 26 d’abril, a les 18:00 hores, coincidint amb la celebració de la Fira del Sant Crist. A més, durant la mateixa fira, es podrà visitar una exposició amb les 28 obres presentades al concurs, que estarà ubicada a l’estand de l’Ajuntament de la Vila de Piera.

La Regidoria de Cultura ha volgut felicitar i agrair a totes les persones que han participat en aquesta edició, especialment tenint en compte que el certamen es reprenia després d’uns anys d’absència. La bona acollida d’aquesta iniciativa ha estat molt celebrada i es preveu repetir-la en les properes edicions. Tanmateix, també es vol agrair la implicació del jurat que va tenir una tasca complicada a l’hora de triar la proposta guanyadora, entre obres molt variades.

Programa Festes Sant Crist Piera 2025