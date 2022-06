Piera instal·la un nou cat hotel, decorat pels alumnes de l’Escola Creixà

L’aposta de l’Ajuntament de Piera pels cat hotels segueix endavant. Ara, la campanya ha passat per l’Escola Creixà de Can Canals

Els cat hotels són contenidors reciclats i adaptats com a refugis per a gats, on aquests s’hi poden protegir del fred i on hi tenen menjar i beure. Aquesta setmana, se n’ha col·locat un de nou al barri de Can Canals per vetllar pel benestar de la colònia de gats ferals de la zona.

Aquest darrer es tracta d’un cat hotel especial. Ha estat pintat i decorat pels alumnes de 6è l’Escola Creixà de Can Canals, i donarà servei a la colònia de gats situada al carrer Jardí del barri. Cal recordar, també, que des de la regidoria s’ha actuat amb la campanya CER per esterilitzar els gats de les colònies ferals. Això beneficia als veïns dels barris, ja que les colònies estan més organitzades i controlades.

La previsió és que la campanya d’instal·lació de cat hotels, impulsada des de la regidoria de Benestar Animal, continuï endavant i que cada cop els barris es vagin omplint d’aquests refugis animals per fer guanyar comoditat tant als animals com als veïns.