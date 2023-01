Piera inicia el servei de municipalització de l’aigua

L’Ajuntament de Piera inicia aquest gener la municipalització del servei distribució d’aigua, que afecta els abonats que tenia concessionats Anaigua.

Més de 4.000 abonats es beneficiaran del nou servei. Concretament, els usuaris de Sant Jordi, Can Mas, Can Creixell, el Portell, el Grandet, Can Canals de Masbover, la Fortesa, el Bedorc, el Castell de la Ventosa, Can Claramunt, la Venta de Can Musarro, Can Martí de l’Estela, els Boscos de Can Martí i una part del nucli urbà.

L’alcalde de Piera, Josep Llopart, assegura que “l’objectiu és millorar la vida de la gent de Piera” i afegeix que això es vol fer des d’una doble dimensió: “aconseguir que els diners que es destinen al rebut de l’aigua es reinverteixin en la millora i el manteniment de la xarxa d’abastament”.

Per resoldre dubtes o possibles incidències, els abonats tenen un telèfon d’atenció telefònica. De dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i de dilluns a dimecres, de 16 a les 18 h. Els telèfons de contacte són 93 708 78 00 (oficina) i un telèfon 24 hores d’incidències, que és el 680 478 790.