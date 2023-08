Piera i l’ADF renoven el conveni de col·laboració

Fa uns dies va tenir lloc l’acte de signatura per a la renovació del conveni de col·laboració entre l’Agrupació de Defensa Forestal Piera i l’Ajuntament a través de la qual el consistori dona suport al treball que desenvolupa l’entitat en la defensa de l’entorn natural. L’acord suposa l’aportació de 5.000 euros per part de l’Ajuntament per a reforçar el treball de l’ADF en la prevenció i la lluita contra els incendis.

En tot cas, la mesura s’inscriu en un paquet d’actuacions municipals que estan destinades a impulsar la tasca de l’agrupació. Així, des del govern municipal s’ha decidit oferir un ajut extraordinari a l’ADF Piera de 20.000 euros que es destinaran a l’adquisició d’un vehicle de tipus pick up que millori les condicions en les quals realitza el seu treball habitual. A banda d’aquesta aportació, l’Ajuntament de Piera també treballa en la cessió a l’agrupació d’un espai d’un equipament municipal perquè tinguin un local adequat, renovat i amb més material al seu abast.

Cal destacar el treball que desenvolupen al llarg de tot l’any des de l’Agrupació de Defensa Forestal Piera, especialment important en aquestes dates i en un moment com l’actual en el qual la sequera i l’increment inusual de les temperatures han situat el nostre territori en un notable risc d’incendi forestal.