Piera, el Bruc, Hostalets i Masquefa, els primers de l’Anoia en entrar en estat de Pre-emergència per la sequera

Publicitat

El Govern ha decretat l’entrada en fase de preemergència als 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, entre ells la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona. Pel que fa a l’Anoia, afecta a Piera, el Bruc, Hostalets de Pierola i Masquefa. En total són uns 6 milions de persones. El canvi de fase implica una reducció de la dotació màxima d’aigua per habitant i dia, que passarà dels 230 als 210 litres. La resta de restriccions es mantenen igual que en fase d’excepcionalitat, exceptuant la dotació d’aigua permesa per al reg de superfícies de gespa destinades a l’esport federat, que passa de 450 a 200 m³ per hectàrea al mes. Davant la situació de sequera, l’executiu ha fet una crida a “forçar” l’estalvi d’aigua per allunyar la fase d’emergència, que implicaria restriccions que afectarien el consum domèstic.

L’entrada en fase de preemergència afectarà prop de 6 milions de persones, 202 municipis i 14 comarques. En concret, les unitats d’explotació afectades són embassament del Ter, embassament del Llobregat, i embassament del Ter-Llobregat, amb municipis de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, la Selva, el Solsonès, el Vallès Occidental, i el Vallès Oriental. La declaració de preemergència s’ha fet oficial aquest dimarts, tanmateix, l’entrada en vigor de les noves mesures es produirà un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que l’executiu preveu que sigui entre dilluns i dimarts de la setmana vinent.

Compartir