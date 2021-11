L’empresa Picvisa Machine Vision Systems rep el Premi Guillem Catà dels Enginyers Industrials de la Catalunya Central, en la seva quaranta-unena edició celebrada a l’auditori del Museu de la Pell d’Igualada, amb la presència de Marc Castells, alcalde d’Igualada, Rosa Vestit, delegada del Govern de la Generalitat de la Catalunya Central i Josep Canós, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

El jurat -format per enginyers i enginyeres industrials de l’Anoia, Bages, Berguedà i Osona- ha valorat la trajectòria innovadora de Picvisa, orientada a l’economia circular mitjançant la selecció, triatge i valorització de materials de reciclatge. Salvador Arqué, president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya a la Catalunya Central, va destacar que “el premi Guillem Catà vol reconèixer solucions tecnològiques desenvolupades en favor de la millora del teixit productiu i industrial en l’àmbit de la Catalunya Central i Picvisa reuneix dos trets que són fonamentals: la tecnologia i la sostenibilitat”.

Va recollir el guardó l’equip tècnic de Picvisa Machine Systems qui va destacar “que Picvisa acumula dues dècades d’història desenvolupant tecnologies de separació i classificació, amb un software propi i buscant l’optimització de recursos”.

El Premi Guillem Catà

El Premi Guillem Catà reconeix un tècnic o equip tècnic que dugui a terme una tasca tècnica o científica destacable en l’àmbit de la Catalunya Central que comprèn les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Osona i Solsonès. Guillem Catà fou un arquitecte conegut per ser el mestre major de la Sèquia de Manresa (1339-1383).

El jurat del Premi Guillem Catà, presidit per Salvador Arqué, està format per membres de l’Associació dels Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació de la Catalunya Central, per enginyers de les comarques centrals i per representants de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), la Cambra de Manresa, la delegació d’Osona de la Cambra de Barcelona i per la Unió Empresarial de l’Anoia.