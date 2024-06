El personal dels ajuntaments de la Conca d’Òdena reben formacions per aplicar la mirada de gènere

La Mancomunitat ha format a una quarantena de treballadors en entorns accessibles i segurs i contractació

Un total de 38 professionals dels ajuntaments que formen la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) han rebut dues sessions formatives per afavorir la transversalitat de gènere en l’acció municipal. Aquesta acció s’emmarca en l’eix número 1 del Pla d’Igualtat de la MICOD “Impuls i transversalització de les polítiques de gènere” que inclou l’acció de coordinar el programa formatiu en matèria de gènere als municipis de la Conca.

La primera formació ha estat sobre entorns accessibles i segurs, i ha constat de quatre sessions de cinc hores que han servit per reflexionar sobre la configuració dels territoris, pobles, ciutats, equipaments i serveis des de la perspectiva de gènere. Els participants també han pogut conèixer diferents eines d’anàlisi de les realitats municipals i proposar actuacions de cara a la millora de l’ordenació urbanística, el disseny d’equipaments, la mobilitat i la seguretat dels seus municipis des de la perspectiva de gènere. En aquesta formació hi van participar un total de 16 persones, totes elles dels departaments d’Urbanisme, Via Pública, Mobilitat i Policia Local de l’Ajuntament d’Igualada i també del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt i de Santa Margarida de Montbui.

La segona formació ha girat entorn de la contractació pública, ha constat de tres sessions de quatre hores i s’ha centrat en temes de contractació, pressupostos i comunicació. Els participants han pogut adquirir eines per a poder incorporar criteris en els àmbits d’igualtat de gènere, violències masclistes i LGTBI en les contractacions públiques. També se’ls ha facilitat recursos per poder comunicar en les contractacions públiques amb perspectiva de gènere i s’han inclòs aspectes relacionats amb criteris de gènere en les subvencions i pressupostos municipals. Aquesta formació l’han rebut 22 persones de diversos departaments, però especialment els de Contractació, Secretaria, Intervenció i Tresoreria dels ajuntaments de la Conca d’Òdena. També hi han participat referents dels departaments com Infància, Habitatge i Promoció Econòmica.

Les dues formacions, de caràcter presencial, han tingut lloc al Centre Cívic Nord d’Igualada i han comptat amb el suport i finançament de la Diputació de Barcelona. L’objectiu de la MICOD amb aquestes dues formacions és poder afavorir la transversalitat de gènere en diferents àmbits de l’acció municipal i acompanyar el lideratge a través de la capacitació especialitzada en polítiques de gènere.

El Pla d’Igualtat de Gènere de la MICOD

El tercer Pla d’Igualtat de Gènere 2023-2028 de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena es va presentar el passat mes de març i vol ser una eina per vetllar pels drets i dignitat de la ciutadania del territori i impulsar la igualtat entre persones, i posa la mirada en les cures i en els àmbits més feminitzats. Si bé els dos plans anteriors (elaborats el 2010 i el 2016) feien molt èmfasi en la transversalitat, en aquest tercer es posa el focus en altres àmbits on és molt important invertir en recursos.

El Pla recull 8 accions per impulsar i coordinar les polítiques de gènere, 15 accions per erradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques, 12 accions per impulsar els projectes coeducadors als centres educatius i visibilitzar la producció cultural de les dones i del col·lectiu LGTBI, 12 accions per promoure la implementació de polítiques d’igualtat de gènere en empreses i afavorir la participació política de les dones i del col·lectiu LGTBI, i 10 accions per implementar una política urbanística amb perspectiva de gènere i fomentar la pràctica d’esport en les dones per millorar la seva qualitat de vida.