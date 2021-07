Pere Aragonès aposta pel repoblament rural en la seva visita a Bellprat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat Bellprat aquest dijous. Allí ha agraït la feina dels diferents cossos d’emergències que van lluitar per controlar l’incendi i també s’ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Aragonès ha explicat que dimarts de la setmana que ve començaran les reunions tècniques per la gestió post-incendi. Per altra banda, també ha comentat que des del Govern s’és conscient que el despoblament rural és un problema i que cal incentivar que més activitat econòmica es quedi als territoris rurals. “N’hem parlat amb la consellera d’Acció Climàtica i sabem que no serà fàcil, però és un procés que hem d’engegar per evitar que es produeixin més incendis com aquests, i també, és clar, per garantir una millor qualitat de vida a la gent que hi viu”.

Al president de la Generalitat l’han rebut un centenar de persones, contràries a la massificació de parcs eòlics i fotovoltaics a la comarca. En aquest sentit, el president ha anunciat que es farà una modificació del decret llei de les renovables per tal de no castigar tant al territori. “Hem de fer la transició energètica, però l’hem de fer bé. No ho podem fer d’esquenes als territoris afectats. Al mateix temps, les zones més urbanes han de ser conscients que la generació d’energia no pot recaure exclusivament en el món rural, s’haurà de fer una planificació diferent”, ha comentat.