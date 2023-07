Per què vam fer Impulsem el Penedès

Aquest dies molta gent del territori i del conjunt del país està sentint a parlar d’Impulsem el Penedès, una formació política municipalista d’estricte obediència penedesenca. Però, com va sorgir aquest moviment? Per què es vam decidir a fer quelcom nou, de caire veguerial?

Un conjunt de càrrecs municipals, d’àmbit local i comarcal, de les comarques de la Vegueria del Penedès, Alt i Baix Penedès, Anoia i Garraf, estàvem molt motivats en crear una proposta política lligada a una identitat territorial, per sobre de totes les identitats ideològiques que puguin existir. En resum, posar els nostres pobles, les nostres comarques, el nostre Penedès al centre de la nostra política.

Els darrers 10 anys hem vist com el nostre territori era menystingut per part del Govern de la Generalitat, ho continua sent, en termes d’inversions i de polítiques transversals que donessin respostes a es nostres necessitats comunitàries, des de l’Ensenyament, a l’Habitatge passant pel sector sanitari, la competitivitat industrial i els reptes de la mobilitat.

Per això vam decidir tirar endavant el projecte d’Impulsem el Penedès, per defensar la nostra terra i defensar la qualitat de vida de tots els penedesencs, els de sempre i els nous penedesencs que trien les nostres comarques per fer els seus projectes de vida.

Com a polítics locals, i municipalistes, tenim tots molt clar que si hem de triar entre els interessos particulars, partidistes o el que convé als nostres pobles i les nostres comarques, sempre triarem el bé comú, és per això que si hem de triar entre partit o Penedès, sempre, i diem sempre, triarem el Penedès.

Som conscients que les nostres límits són els límits del Penedès, i per això vam teixir una aliança estratègica amb la família de Junts. Una aliança que ha estat guanyadora, que ha sumat, i ha multiplicat els actius d’aquest espai polític al territori. I estem motivats a seguir teixint aliances a nivell de Penedès i a nivell de Catalunya amb Junts. Un espai polític que compartim i que volem fer créixer des dels nostres pobles i comarques.

Continuem posant-nos a disposició dels 500.000 penedesencs i penedesenques, que sàpiguen que Impulsem el Penedès és un moviment municipalista al seu servei amb l’únic objectiu de dinamitzar el nostre territori i millorar la qualitat de vida de tots i totes.