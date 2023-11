Per què prendre probiòtics amb els antibiòtics?

Publicitat

Bacteris: beneficiosos o patògens?

Els bacteris són organismes unicel·lulars (minúsculs éssers vius compostos per una sola cèl·lula) presents per tot arreu: al cos, l’aire o l’aigua… Alguns són útils per a l’organisme, sobretot els que es troben a l’intestí i componen el que rep el nom de microbiota intestinal. Altres són responsables de malalties (certes otitis o angines, abscessos de la pell, infeccions urinàries, etc.)

Conseqüències dels antibiòtics sobre la microbiota

Per aturar una infecció, el metge pot prescriure un tractament amb antibiòtics.

Alguns antibiòtics actuen de manera dirigida contra certs bacteris; es tracta d’antibiòtics d’espectre reduït. Altres són d’ampli espectre: ataquen un gran nombre de bacteris.

La presa d’antibiòtics d’ampli espectre o l’associació de diversos antibiòtics desequilibra la microbiota intestinal per destrucció dels bacteris beneficiosos. Aquesta disbiosi (desequilibri de la microbiota) pot produir diarrea. Fins al 49% dels pacients tractats amb antibiòtics pateixen diarrees. Apareixen generalment uns dies després de l’inici de l’antibioteràpia, però es poden produir fins a 6 setmanes després de la seva fi.

Els probiòtics: imprescindibles durant una antibioteràpia

Per ajudar la microbiota a enfrontar-se a les modificacions induïdes pels antibiòtics i després restablir-ne l’equilibri, es pot recórrer als probiòtics durant l’antibioteràpia.

Quan es prenen des de l’inici del tractament, els efectes beneficiosos dels probiòtics, en la prevenció de la diarrea induïda pels antibiòtics, estan confirmats:

Els estudis clínics han demostrat un benefici dels probiòtics en la prevenció de la diarrea induïda pels antibiòtics i les infeccions per Clostridium difficile.

Una complementació amb probiòtics (soca Lactobacillus GG) ha mostrat un impacte positiu sobre els símptomes de la infecció per Helicobacter pylori i sobre la tolerància global del seu tractament (disminució de la diarrea consecutiva al tractament amb antibioteràpia associada als inhibidors de la bomba de protons ).

La durada de la presa de probiòtics pot ser superior a la de l’antibioteràpia per reforçar les propietats de la microbiota.

Per recordar

Els antibiòtics es prescriuen per lluitar contra les infeccions bacterianes i poden provocar diarrees benignes.

Aquestes diarrees són conseqüència d’un desequilibri de la microbiota intestinal.

Els probiòtics són eficaços per prevenir la diarrea associada als antibiòtic

