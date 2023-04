Pell seca, rugosa, envermellida, escamosa i amb picor… alguns dels símptomes d’una malaltia cutània que afecta prop del 10% de la població: la dermatitis atòpica. És molt normal que durant la primavera i per culpa de la pol·linització, empitjorin els símptomes de la dermatitis. Per tant, cuidar la pell atòpica, sobretot durant la primavera, és la clau per allunyar-se de nous brots. T’expliquem com i què fer per prevenir-la.

Raons per les quals s’agreuja la dermatitis:

• Més estones a l’exterior: Durant la primavera fem més activitats a l’aire lliure, exposant la nostra pell a elements irritants com el pol·len o la pols.

• Suor per l’augment de temperatura: La primavera és una època d’impàs entre l’època més freda de l’any i la més calorosa. Això fa que sovint no ens vestim correctament, excedint-nos encara en el gruix de les peces de roba.

Per tant, suem més i això pot desencadenar els símptomes de la dermatitis, al mateix temps que els canvis bruscos de temperatura.

Consells per a la dermatitis atòpica a la primavera

Existeixen algunes maneres de combatre i prevenir l’aparició de brots de dermatitis durant la primavera. Aquí te’n deixem unes quantes:

• Fes especial atenció a la quantitat de roba: Com ja t’hem dit anteriorment, els canvis bruscos de temperatura (molt habituals durant la primavera) poden desencadenar brots de dermatitis, a part de danyar-te la pell. Per tant, és important que triïs la roba adequant-te a la temperatura del moment per tal d’evitar sudoracions excessives o contacte de la pell amb al·lèrgens.

• Evita l’aire condicionat: Ja sabem que comença a fer calor i és normal que utilitzem l’aire condicionat. Tanmateix, per les persones amb dermatitis aquest aire els resseca la pell, fent que apareguin símptomes.

• Passeja quan no hi hagi pol·linització: El pol·len pot ser un gran causant de la dermatitis a la primavera. És recomanable que surtis en hores on el sol ja està baix, per tal d’evitar zones amb molta pol·linització.

• Dutxa’t, no et banyis. Els especialistes recomanen una dutxa amb aigua tèbia (uns 37 graus), precisament pel que hem explicat dels canvis de temperatura. A més, les dutxes no han de superar els 20 minuts, ja que sinó la pell es resseca amb molta facilitat.

• Utilitza un sabó hipoal·lèrgic: Els productes amb sabó i fragància ressequen molt la pell i agreugen la dermatitis. Et recomanem que, a part d’utilitzar un sabó indicat pel teu tipus de pell, t’apliquis crema hidratant després de dutxar-te.

• Intenta no rascar-te: Encara que tinguis molta picor, evita rascar-te per tal

de prevenir infeccions i complicacions.

• Hidrata’t bé: És fonamental que t’hidratis amb productes que trobaràs a la farmàcia, des de gels fins a pomades, que prevenen la sequedat de la pell.

És cert que la dermatitis no té cura, però sí que existeixen tractaments per controlar-la i alleugerir els símptomes. Contacta amb el metge o el farmacèutic perquè et puguin dir quin és el millor tractament per a tu.