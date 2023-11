«Per a nosaltres el Black Friday és la importació d’una campanya comercial més»

Publicitat

Electrodomèstics Milar Martínez, empresa d’Igualada dedicada al sector dels electrodomèstics des de fa 50 anys. I en diferents punts de venda a la Catalunya Central, Anoia i Bages. Les marques comercials són MILAR, LOWING i e-LOWING. Entrevista a Jordi Martínez, CEO Electrodomèstics Martínez

Què és el Black Friday i com ha afectat les campanyes?

No queda clar quin és l’origen però coincideix amb diferents estudis realitzats i que daten de l’any 1869 quan dos agents de borsa de Wall Street van voler comprar tot l’or americà, van fracassar en l’intent i molts inversors ho van perdre tot, aquest dia el van anomenar com el DIVENDRES NEGRE o Black Friday. Un segle més tard, al voltant de 1950 el fan coincidir amb l’endemà d’Acció de Gràcies (Thanksgiving) que es celebra el quart dijous del mes de novembre i segueix el divendres que es fa dir el Black Friday. Als Estats Units és la campanya més exitosa de l’any amb diferència, tant és així que el mateix dia d’Acció de Gràcies, les grans companyies comercials Walmart i Sears, entre d’altres, obren a les 10 de la nit i no tanquen fins 24h més tard.

És una nova moda importada dels Estats Units. En saben més allà o s’aprofiten de mercats grans?

Per als americans és una tradició que col·lapsa tot el país, per a nosaltres la importació d’una campanya que arriba el 2013 a Europa i, com altres exemples anglosaxons com poden ser el dia de Tots Sants transformat amb Halloween o el dia d’Acció de Gràcies que per a nosaltres seria el tradicional dia de Nadal, no té res a veure amb els costums europeus.

Beneficia més a les empreses productores o al comerç detallista?

Els mercats comercials avui en dia són globals, el comerç d’Europa i sobretot el nostre s’adapta constantment, la baixada de preus provoca menys rendibilitat per a tothom, siguin proveïdors o distribuïdors, imposat per models de consum que no són els propis. No deixa de ser una moda que ha vingut per quedar-se.

No és un al·licient per a les grans xarxes de distribució com Amazon i semblants?

Quan parlem de la globalització tots els operadors a internet també juguen, viuen d’això, han de tenir constantment campanyes per afavorir el consum; si no fos així acabarien desapareixent.

Vàreu ser dels pioners a la comarca a implementar el Black Friday. Per què?

Les tendències i les noves tecnologies que oferim estan molt vinculades a les campanyes de finals d’any, ens adaptem constantment a les necessitats dels nostres compradors, fa 50 anys que ho hem fet i ho seguirem fent.

Creus que un mes abans la gent ja organitza els regals de Nadal o és una nova data de compra aprofitant que hi ha grans descomptes?

És completament un equilibri de les compres de Nadal i Reis amb oportunitats que es poden comprar aquests dies.

La campanya de Nadal se’n ressent al no haver-hi descomptes?

Les ofertes són constants en els diferents sectors comercials, sempre podem trobar bons preus en tot moment i per Nadal i Reis oferim grans ofertes amb un gran estalvi. Tenim una tradició molt nostra i cal conservar-la.

Normalment aquests incentius es fan en mesos de vendes fluixes. És aquest el cas?

El mes de novembre i desembre sempre han sigut bons. Tradicionalment els grans descomptes es produeixen després de les campanyes de Nadal i Reis dels sobrants i depenent dels diferents sectors d’aquests dies tan assenyalats, i de la famosa “cuesta de enero” aquesta tendència ha sigut alterada per l’entrada d’aquestes campanyes comercials que han arribat i que ha provocat uns canvis d’hàbits en general.

En el cas dels electrodomèstics grans i petits aparells per a la cuina, la llar, cura personal o l’electrònica de consum el cas és totalment contrari, les novetats i les grans ofertes surten el mes de desembre pel fet que és el mes de més venda de l’any.

Tots els productes entren amb promoció o només una selecció?

En les nostres botigues del passeig Verdaguer, 135, Vilanova del Camí i en el nou espai de mobilitat elèctrica de l’av. Balmes, 81 podem oferir una gran varietat amb les millors marques, models a preus i descomptes impressionants.

A la gent li agraden aquestes “mogudes” de consum?

A tothom li agrada comprar durant aquestes promocions i amb millors preus, i a les nostres botigues hem preparat uns productes a preus molt i molt baixos. Cal dir que hem introduït la mobilitat elèctrica i hem preparat uns preus trencadors en motos i bicicletes elèctriques al nou espai de l’av. Balmes, 81.

Com determineu els descomptes a fer? Us ajuden les empreses productores?

Ajustem els marges comercials a la mínima expressió i amb els productes estrella d’aquest Nadal i Reis, els fabricants sempre ens acompanyen a tenir les novetats i els productes estrella amb les millors marques en grans i petits electrodomèstics, electrònica, informàtica i noves tecnologies.

Com tracteu el tema de devolucions dels productes de campanya?

El producte dels nostres clients sempre està garantit pels millors professionals del servei tècnic, propi i únic per donar les màximes garanties des de fa més de 50 anys ubicat al darrere del mateix edifici del passeig Verdaguer, 135 d’Igualada.

