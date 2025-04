Pepa Plana estrena el seu nou espectacle “A cada pas”, en primícia a l’Aurora

La reconeguda i premiada pallassa Pepa Plana torna al Teatre de l’Aurora per presentar en primícia el seu nou espectacle, A cada pas. Una proposta que juga amb la fragilitat i la resiliència, amb la solitud i la bellesa del camí, portant els espectadors a una travessia tan còmica com commovedora.

La Cia. Pepa Plana ens convida a un viatge poètic i absurd a través del redescobriment del món. Què hauria passat si Winnie, la inoblidable protagonista de Oh, els bons dies, de Samuel Beckett, hagués pogut sortir volant i, així, escapar-se del seu monticle de sorra? En aquest espectacle sense text, la pallassa encarna una Winnie lliure, encara que aferrada a les seves manies i el seu optimisme incessant.

La protagonista s’enfronta el vertigen del desconegut: com és el món més enllà del tancament? Què queda de la vida quan ja no està limitada per la sorra que l’empassava? Amb humor, tendresa i la mirada ingènua d’una pallassa, l’obra transforma l’absurd existencial en una dansa de redescobriment, on cada troballa és un petit miracle i cada caiguda, una nova oportunitat de volar.

Durant els seus anys de carrera professional, Pepa Plana ha obtingut nombrosos reconeixements com el Premi Nacional de Cultura 2014, el Premi Nacional de Circ 2022 del Ministeri de Cultura, el Nas d’Or del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà 2024 i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2024. En aquesta ocasió i com ja ha fet anteriorment, l’exitosa pallassa torna a Igualada per fer-nos riure i emocionar a l’hora que ens submergeix en un món on l’absurd i el real es donen la mà.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions d’A cada pas tindran lloc el divendres 25 i dissabte 26 d’abril a les 20 h i diumenge 27 d’abril a les 19 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.