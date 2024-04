Pell d’avantguarda: Sílvia Giralt revela el futur de la cura del rostre amb Hydrafacial

Innovació i perfecció es fusionen sota el toc expert d’Hydrafacial Syndeo. Descobreix com la tecnologia més avançada és la teva nova aliada per a una pell impecable i saludable

La primera impressió pot dir-ho tot, mantenir una pell radiant no és només una qüestió de vanitat, sinó una targeta de presentació essencial en la nostra vida diària. Amb la constant exposició a la contaminació, l’estrès i els desafiaments quotidians, la nostra pell, especialment la del rostre, pot veure’s afectada, perdent lluminositat i vitalitat. No obstant això, la ciència de l’estètica no es queda enrere en la cerca de solucions innovadores, i el Centre d’Estètica Sílvia Giralt a Igualada està al capdavant d’aquesta revolució amb el nou tractament facial Hydrafacial Syndeo, una meravella de la tecnologia en hidrodermoabrasió que promet resultats des de la primera sessió. I és que, tal com explica l’esteticista Sílvia Giralt, “és el tractament més demanat del nostre centre ja que aconsegueix un efecte glow espectacular que es prolonga en el temps”.

Què és Hydrafacial Syndeo i com revoluciona la cura de la pell?

Allunyant-se dels mètodes tradicionals que, encara que efectius, poden resultar abrasius per a pells sensibles, la hidrodermoabrasió Hydrafacial Syndeo sorgeix com un oasi de renovació. Tal com explica l’esteticista Sílvia Giralt, «aquest innovador sistema es recolza en l’aigua com la seva principal eina exfoliant, minimitzant la irritació i maximitzant els beneficis». Amb la seva tecnologia patentada, l’Hydrafacial Syndeo neta, exfolia i extreu cèl·lules mortes, al mateix temps que nodreix la pell amb un còctel de sèrums que inclouen hidratants, antioxidants i pèptids. A més, apunta l’esteticista, «no sols és capaç d’atendre les necessitats generals de la pell, sinó que també es personalitza amb complements específics per a abordar problemes particulars de cada pacient». Fins i tot, comenta Giralt, «és un tractament molt efectiu a nivell corporal i capil·lar».

Acne en graus I i II

Fotoenvelliment en rostre, coll i escot.

Brots de rosàcia

Línies d’expressió

Taques solars

Deshidratació

Pell comedògena

Bosses i ulleres

Personalització i tecnologia avançada, la clau de l’èxit

La revolució de Syndeo radica en la seva capacitat per a oferir un servei altament personalitzat. A través d’un programari basat en el núvol, analitza l’historial i les preferències del consumidor, permetent ajustar el tractament a les necessitats exactes de la pell de cada persona. Aquest enfocament combina el millor dels balnearis relaxants amb la precisió de la tecnologia mèdica avançada, garantint resultats instantanis i duradors en una sessió de 30 minuts que, explica Giralt, «aborda des de l’acne fins a l’envelliment».

D’aquesta manera, Hydrafacial Syndeo combinat amb el mètode Sílvia Giralt, és una oda a la inclusivitat, ja que resulta adequat per a tot tipus de pell, fins i tot les més sensibles. Cada sessió s’inicia amb una avaluació personalitzada, seguida d’un tractament calmant i refrescant que promet no sols millores visibles en la textura i to de la pell, sinó també una experiència de cura personal profundament gratificant. I per a aquells que busquen maximitzar els beneficis, «el tractament pot complementar-se amb teràpies de llum LED i drenatge limfàtic segons necessitats vistes en el diagnòstic integratiu que es realitzen abans del tractament», exposa Sílvia Giralt.

Resultats que parlen per si sols

El que distingeix a Hydrafacial Syndeo és la immediatesa i durabilitat dels seus resultats. Tal com explica Giralt, «els pacients noten una millora visible en la qualitat de la seva pell després d’una sola sessió, amb efectes que poden perdurar per més d’una setmana. Per a aquells interessats a preservar i millorar la joventut de la seva pell, recomano una sessió mensual, assegurant així una pell contínuament saludable i radiant».