Paunezz presenta un recull de cançons tristes fetes en confinament

EP#1 és el recull de cançons que l’igualadí Carles Pauné ha anat component, produint i enregistrant durant el confinament i que recorren de manera autobiogràfica temes com l’amor, la solitud, el fer-se gran, la salut mental o la quotidianitat més absurda, tot des de la perspectiva post adolescent.

Paunezz vol fer bandera del que anomena música trista, però sense que necessàriament s’hi atribueixi una connotació́ negativa, ja que trist no ha de voler dir dolent.

El treball comença amb “Hivern”, obertura i presentació del projecte. És a partir d’aquí des d’on l’artista proposa un viatge per les diferents estacions: passant per la primavera interrompuda per la pandèmia de “Prop del Foc”, o una història d’amor d’estiu balear a ”Estiu Blau”. També s’endinsa en el terreny més íntim amb “On és el teu déu?”, cançó que Carles Pauné va escriure al seu avi. Finalment s’acomiada amb un cant a la innocència amb “Tan lluny, tan aprop” on l’artista ens assegura que mai deixem de ser nens. Aquesta última composició és una adaptació del poema del mataroní Jordi Estapé.

PAUNEZZ és el projecte musical liderat per Carles Pauné que es troba al punt mig entre el pop d’autor i l’electrònica. Sota la producció musical de Jan Aygua, el projecte beu de referències de l’indie i el folk actuals i es plasma en cançons atmosfèriques i envolvents. Les lletres són senzilles i directes i tenen un fort component nostàlgic, fins i tot trist. Carles Pauné Forma part de la banda de pop festiu JOKB, amb cinc anys d’experiència en el panorama musical actuant, entre d’altres, al Festival Bioritme, Sala Apolo o l’Acampada Jove.

Més enllà de la música, paunezz compta amb un equip al darrere integrat per professionals del món de l’art, la fotografia i l’audiovisual que complementen el projecte en la seva vessant més visual i convertint-la en un dels punts forts.