Patir, lluitar… guanyar

CF IGUALADA 1

PBB LA ROCA 0

Les igualadines rebien a les vallesanes, a Les Comes, amb la mentalitat de sumar els últims nou punts de la temporada i aconseguir una segona posició que podria donar l’ascens. Davant hi havia un rival que les va vèncer al partit d’anada. Concentració màxima per entrar al partit amb la millor versió possible.

Al minut 3, Marina ja va fer treballar a la portera visitant. I això va donar pas a ocasions més clares per Pauli i Marina, que no van saber materialitzar. Es mantenia l’empat a zero, tot i les constants arribades blaves. Una bona primera meitat no trobava el premi del gol i al descans, Torrijos faria una sacsejada a l’equip.

L’inici de la segona meitat va ser molt trepidant amb atacs ràpids de les blaves, que a mesura que avançaven els minuts es bolcaven més a la porteria de La Roca. Aquesta necessitat per part de les blaves, podia ser aprofitada per les visitants, que donaven ensurts a Queralt.

S’arribava als darrers minuts i el conjunt blau no desistia en la cerca del gol. En aquell moment, va arribar la jugada clau. Falta a favor de les blaves, a la frontal de l’àrea. Instant de silenci, Marina xutava i…gol!

Les Comes explotava d’emoció en un xut que entrava per tot l’escaire, fent justícia al marcador. Al minut 90, Pauli va disposar d’una nova oportunitat, però la pilota es va estavellar al pal.

L’equip va demostrar ofici i els tres punts es van quedar a Igualada. Ara queden dues finals i la setmana vinent, les blaves visitaran el camp del Cornellà.