Els Pastorets de Calaf donen el tret de sortida al seu Centenari amb un espectacle únic i ple d’emoció

Demà dissabte 25 d’octubre, a les 18.30h, la Sala Folch i Torres del Casal de Calaf viurà una jornada històrica i carregada d’emocions amb l’espectacle inaugural del Centenari dels Pastorets de Calaf, l’acte institucional i simbòlic que donarà el tret de sortida oficial a la commemoració dels 100 anys d’una tradició teatral que forma part de la identitat i del patrimoni cultural del nostre poble.
Dirigit per Eloi Hernàndez, l’espectacle proposa una posada en escena original, viva i emotiva, que combinarà música en directe, projeccions audiovisuals, entrevistes, reconeixements i la participació de persones que han format part de la història dels Pastorets.
Es tracta d’un viatge a través del temps que vol retre homenatge a totes aquelles persones -actors, tècnics, directors, voluntaris i públic- que, des de fa un segle, han mantingut viva aquesta tradició nadalenca.
Un dels moments més esperats serà l’estrena de l’himne dels Pastorets, interpretat en directe per Daniel Anglès i Carla Miralda.
Al llarg de l’espectacle també hi participaran directors d’ahir i d’avui, així com actors i actrius de diverses generacions, que compartiran escenari per reviure records, emocions i moments que han marcat la història col·lectiva de Calaf.
A més, l’acte inclourà altres moments destacats com
- La presentació oficial del programa d’actes del Centenari.
- La presentació del nou logotip commemoratiu dels 100 anys.
- La inauguració del mural del Centenari, obra de l’artista Valentí Gubianas, que quedarà instal·lat al pati del Casal com a símbol visual de la celebració.
- Les actuacions de cultura popular, amb la participació dels Diables Alta Segarra, la Colla Sardanista, l’associació Calamanda i els Geganters de Calaf, que ompliran els espais exteriors del Casal de festa i tradició.
Per tancar aquesta gran jornada, es durà a terme un pica-pica popular obert a tothom, com a gest de germanor i celebració compartida entre tots els assistents.
L’espectacle inaugural marcarà el punt de partida d’un any ple d’activitats que volen unir cultura, memòria i comunitat, i reafirmar el paper dels Pastorets com a un dels pilars més estimats del teatre popular català.