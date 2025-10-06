Els Pastorets de Calaf celebren aquest 2025 els cent anys del seu naixement

Els actes commemoratius del centenari dels Pastorets de Calaf arrencaran el 25 d’octubre amb un espectacle que vol homenatjar a totes les persones que durant aquests cent anys han fet possible la celebració dels Pastorets. El coordinador i director de l’espectacle inaugural, Eloi Hernàndez, ha dit que serà un muntatge “molt emotiu” i que “toqui la fibra de tothom que sent aquest sentiment i estima cap a una tradició tan arrelada”. Hernàndez ha avançat que l’espectacle contindrà escenes teatralitzades, música i també una mostra de la cultura popular calafina.
A l’espectacle hi participaran actors històrics dels Pastorets de Calaf així com també persones que actualment encara participen en el muntatge. A més, ha avançat Hernàndez, hi haurà també exdirectors de l’espectacle i música en directe. En concret, la música la posarà la Cobla de Bellpuig, que va ser la formació que actuava durant la funció dels Pastorets quan l’espectacle tenia música en directe. A més, s’estrenarà un himne específic que s’ha creat amb motiu del centenari que, entre d’altres, cantarà el músic Daniel Anglès.
Presentació d’un llibre
Un altre dels actes destacats serà la presentació d’un llibre que commemora el centenari, coordinat pel calafí Josep Maria Solà. L’obra repassa la trajectòria dels Pastorets de Calaf, des dels seus orígens fins a l’actualitat, i aprofundeix en els moments més rellevants de les darreres dècades. Es tracta, principalment, d’un llibre de fotografies dels 100 anys dels Pastorets de Calaf dividides en tres èpoques: la primera, que va del 1925 al 1972; la segona, que va del 1976 fins l’any 2000; i la tercera, que va de l’any 2001 al 2025. Solà ha explicat que l’obra ha reunit unes 600 imatges. La presentació oficial del llibre es farà el diumenge 23 de novembre.
Funcions especials
Com a novetat, aquest any es faran dues funcions especials dels Pastorets que se sumaran a les representacions habituals de cada any. Aquestes funcions comptaran amb la participació d’actors històrics dels Pastorets de Calaf. Sota la direcció d’Albert Latorre, les funcions tindran un format singular que combinarà escenes clàssiques amb projeccions audiovisuals. “M’agrada anomenar-los els Pastorets de l’homenatge”, ha subratllat Latorre. El públic podrà veure vídeos breus en què antics protagonistes comparteixen records i expliquen moments i vivències relacionats amb la història dels Pastorets. Aquestes funcions especials seran els dies 3 i 18 de gener de 2026.
Altres activitats que s’organitzaran amb motiu del centenari són una exposició fotogràfica amb imatges històriques dels Pastorets de gran format; una caminada i cursa popular solidària; un concert de tribut als Pastorets per part de l’alumnat de l’Escola Alta Segarra; i la inauguració d’un nou espai expositiu al Casal de Calaf. Es tracta d’un espai expositiu permanent que s’instal·larà als baixos del Casal per conservar i mostrar el llegat històric dels Pastorets i, entre d’altres, hi haurà cartells, fotografies i vestuari.
L’activitat central del centenari serà l’espectacle inaugural, que tindrà lloc el 25 d’octubre
Els actes es tancaran el desembre de 2026 amb la inauguració d’una plaça que portarà per nom Pastorets de Calaf. A més, s’hi col·locarà una escultura d’una escena de l’espectacle, que encara està per definir.
Serà una escultura feta amb fang que comptarà amb la participació de diferents persones que estan vinculades als Pastorets.
Rècord de participants
Els Pastorets de Calaf, que fa quatre anys que són dirigits per Eloi Fonoll, batran rècord de participació aquest any coincidint amb el centenari. Segons ha explicat, mai tantes persones havien format part del repartiment en un sol any. D’aquesta manera, a les 140 persones que fins ara participaven en l’espectacle, se n’hi sumaran una trentena més. “Els Pastorets estan de moda i tenim una salut de ferro”, ha subratllat el director.
A més, Fonoll ha avançat que alguns dels personatges es tripliquen. El director ha recordat que tots els personatges estan doblats i, enguany, n’hi haurà cinc que es tripliquen i això fa que “es pugui donar més joc” a tots els actors. D’altra banda, el Ball de Calderes es presentarà amb una coreografia nova i s’hi afegeix un Ball d’Àngels, inèdit fins ara. També es renovarà el vestuari i el maquillatge i es donarà més força i protagonisme als àngels.
Els Pastorets de Calaf van aconseguir un 98,8% d’ocupació la temporada passada i confien arribar al 100% aquest any. Fonoll ha explicat que la temporada passada unes 2.000 persones que no eren ni de Calaf ni de la comarca a veure l’espectacle i ha dit que al càsting per participar-hi també s’hi presenta gent d’arreu del país. En total es faran sis funcions entre el 25 de desembre i el 17 de gener, a banda de les dues funcions especials.
Logotip commemoratiu
Amb motiu del centenari, els Pastorets de Calaf també han impulsat la creació d’un logotip commemoratiu, que ha estat obra de Josep Maria Garrofé, el dissenyador que ja va crear l’actual imatge dels Pastorets i que va col·laborar en el llibre del 75è aniversari. El logotip s’ha basat en la cua del dimoni, “símbol de la presència constant del mal dins de l’obra de Josep Maria Folch i Torres”. Els dos zeros superposats del número 100 “evoquen la lluita eterna entre el bé i el mal, l’àngel i el dimoni”, expliquen els impulsors.