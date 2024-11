El passeig Verdaguer, completament il·luminat, serà un dels grans protagonistes de la campanya de Nadal d’Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat la campanya que està preparant per a aquest Nadal i que compta amb diverses novetats que se sumaran a l’agenda tradicional d’activitats nadalenques.

L’alcalde, Marc Castells, acompanyat de representants del comerç, de l’Associació de veïns de la Font Vella i de Fira d’Igualada, ha explicat que les festes tindran com a eix central el bosc màgic, que enguany “creix de manera espectacular”. I ho farà “creixent cap al passeig Verdaguer que, per primera vegada, tindrà il·luminats els més de 300 arbres del tram central, en un recorregut de més d’1 km”. Castells ha destacat que aquesta és una aposta que posa en relleu la importància d’aquest “espai icònic de la ciutat i que properament es transformarà i modernitzarà per convertir-se en una via totalment renovada”.

La il·luminació d’aquest eix de la ciutat, amb llums led de baix consum, s’emmarca en l’objectiu de la campanya de Nadal que, tal com ha explicat l’alcalde és el de poder “gaudir de les festes amb família i amics, dels carrers il·luminats i d’una ciutat que mai para, oberta a tots aquells que vulguin descobrir-la especialment per Nadal, quan fem una gran aposta per la promoció de les compres al comerç local”.

L’encesa de llums serà al passeig el 29 de novembre

Aquest any l’encesa dels llums de Nadal, que serà el divendres 29 de novembre, canvia d’escenari i es trasllada de la plaça de l’Ajuntament al passeig Verdaguer. Castells ha volgut apuntat que l’acte d’encesa “serà un espectacle que anirà de punta a punta de Passeig i en què tots els igualadins i igualadines en serem part activa i ja que la llum que cadascú de nosaltres aporti, serà la força que permetrà encendre la il·luminació del bosc màgic”.

En aquest acte es comptarà amb la col·laboració de diversos actors, repartits per 6 escenaris al llarg del passeig; dels alumnes de l’Escola de Música que tancaran l’espectacle amb peces interpretades per ells; dels comerços; d’entitats, de centres formatius i d’activitats econòmiques que tenen la seva seu al Passeig.

La col·laboració principal, però, serà la de tots els ciutadans que aquell dia seran al passeig per gaudir de l’espectacularitat de veure com s’il·luminen tots els 300 arbres. El regidor de Relacions Institucionals Pere Camps ha especificat que “els igualadins i les igualadines ens repartirem al llarg de tot el passeig i haurem de fer un seguit d’accions amb una llumeta i un globus que se’ns donaran i que estaran conduïdes pels actors que hi haurà als escenaris”.

Camps ha afegit que “serà un acte en què haurem d’ajudar a uns personatges que coneixerem aquell vespre, unes cuques de llum i, serà amb la màgia d’aquestes cuques de llum i la que hi posem cadascú de nosaltres, que donarem vida al nou bosc màgic i donarem la benvinguda a les festes de Nadal”.

Espectacle Audiovisual el 20 de desembre

Una altra de les novetats serà un espectacle audiovisual que s’estrenarà el dia 20 de desembre a la plaça de l’Ajuntament coincidint amb la cantada de Nadales i que es podrà gaudir tot aquell cap de setmana.

De moment no s’han desvelat més detalls d’aquesta novetat “ja que es tracta d’una gran sorpresa que tothom gaudirà d’allò més”, ha dit Castells.

Aquest any, una de les apostes de la programació de Nadal és l’ampliació de l’oferta d’activitats pensant en els joves, especialment en els d’entre 12 i 18 anys. Castells ha explicat que “ volem oferir-los una proposta adaptada i variada que complementa la que ja es fa al Saló de la Infància per als infants”. I per això dissabte 21 de desembre es durà a terme “el JoveXperience, un dia amb més d’una vintena d’activitats com poden ser tallers de realitat virtual, laser tag, rocòdrom, tirolina o escape room, entre moltes altres, pensades especialment per a ells”. Es farà al Museu i al seu pati i en espais propers com la zona de la calistènia.

Enguany s’han adquirit també nous arbres de llum que s’ubicaran a nous punts de la ciutat: al final del Passeig a costat de l’Estació de tren; a la plaça del Mercat de la Masuca; a la plaça Sant Miquel i al Poble Sec. També s’estrenarà il·luminació als arbres de l’eix comercial de l’Avinguda Balmes.

Llums dels anys 70 al barri de la Font Vella

Una de les accions especials que es duran a terme enguany serà al Barri de la Font Vella on es recuperarà una mostra de la il·luminació de Nadal que el barri tenia als anys 70.

Unes estructures de ferro que havien fet els mateixos veïns i que s’han restaurat i actualitzat amb llums led. Estaran penjats al carrer de Nostra Sra de la O.

Pere Camps ha detallat que “serà una exposició a l’aire lliure sobre una part de la història de la il·luminació nadalenca al barri, que s’inaugurarà coincidint amb la Fira de Nadal, com a reconeixement a tots aquells veïns que dia a dia han treballat i treballen a peu de carrer per Igualada”.

Com cada Nadal una altra activitat que no faltarà a l’agenda és la Fira de Nadal organitzada amb Fira d’Igualada i el barri de la Font Vella. Aquest any la fira arriba també amb una novetat tornant als orígens: les parades de la Fira s’ubicaran a la plaça Pius XII, al carrer de Santa Maria, al carrer del Born i a la plaça del Pilar. És una nova distribució per la qual s’aposta de la mà dels veïns de la Font Vella, donant-li un circuit circular.

La Fira es complementarà amb diverses activitats al matí i a la tarda, per a infants i famílies a la plaça de l’Ajuntament, com la ja tradicional de fer cagar el tió, que enguany arriba juntament amb l’espectacle “Els secrets del bosc”; amb conta-contes en anglès i català; jocs gegants, un espai per a nadons, espectacles de teatre.

Totes aquestes activitats se sumaran a les activitats tradicionals com ara la cantada de Nadales, la festa de Reis o els Pastorets. No hi faltaran tampoc les activitats al Niu Màgic que, un any més, comptarà amb el calendari d’advent, els fanalers i també amb l’actuació a l’escenari màgic d’entitats i escoles d’art un cop acabi l’encesa de la bombeta del calendari d’advent.

També es tornarà a habilitar l’exposició a cel obert sobre la història tèxtil d’Igualada, a l’antiga fàbrica de Cal Salinas a l’avinguda de Balmes. I el bosc dels tions també tornarà amb la participació de totes les escoles de la ciutat. Aquest any els tions allargaran més la seva estada al passeig Verdaguer, fins a finals de desembre, perquè tothom en pugui gaudir.

Les principals activitats nadalenques comptaran un any més amb la participació de companyies teatrals del territori. Així doncs, Pep Farrés serà l’encarregat de crear la màgia i la història que centrarà l’espectacle de l’encesa de llums el dia 29 de novembre al passeig Verdaguer. Montse Basart teatralitzarà l’activitat de fer cagar el tió a la Fira de Nadal i Teatre Nu, un any més, donarà vida al Calendari d’Advent i a les històries que explicaran els fanalers.