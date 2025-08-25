Un cop passada la festa major, 65 joves i l’equip de l’Olla Expressa que els lidera començaran els assajos de Passat el Pont, el nou musical de L’Olla Expressa, que es representarà a Igualada el 5, 6 i 7 de setembre.
Sipnosi
Passat el pont hi ha un barri. Un barri construït per un munt de gent que van venir de molt lluny cridats per l’oportunitat de millors condicions de vida. Entre aquesta gent també hi ha molts joves que ens podrien explicar allò que els il·lusiona, els preocupa o els angoixa. Fet i fet, com els joves d’ara.
Horaris i entrades
Els participants dedicaran nou dies a assajar el text, les cançons i les coreografies de l’espectacle, així com a crear-ne el vestuari i l’escenografia, per a representar-lo els dies 5, 6 i 7 de setembre a les 21h, a l’Adoberia Bella.
Vols fer un viatge en el temps i passar el pont amb ells? Ja es poden comprar les entrades de l’obra.