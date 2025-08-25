Un article de
El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

25 d'agost de 2025

‘Passat el Pont’, el nou musical de l’Olla Expressa

Un cop passada la festa major, 65 joves i l’equip de l’Olla Expressa que els lidera començaran els assajos de Passat el Pont, el nou musical de L’Olla Expressa, que es representarà a Igualada el 5, 6 i 7 de setembre.

Sipnosi

Passat el pont hi ha un barri. Un barri construït per un munt de gent que van venir de molt lluny cridats per l’oportunitat de millors condicions de vida. Entre aquesta gent també hi ha molts joves que ens podrien explicar allò que els il·lusiona, els preocupa o els angoixa. Fet i fet, com els joves d’ara.

Horaris i entrades

Els participants dedicaran nou dies a assajar el text, les cançons i les coreografies de l’espectacle, així com a crear-ne el vestuari i l’escenografia, per a representar-lo els dies 5, 6 i 7 de setembre a les 21h, a l’Adoberia Bella.

Vols fer un viatge en el temps i passar el pont amb ells? Ja es poden comprar les entrades de l’obra.

La contraRedacció