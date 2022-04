Passa a disposició judicial el detingut per la violació d’Igualada

El detingut per la violació i brutal agressió d’una noia de 16 anys a Igualada la nit de la Castanyada ha passat aquest dissabte al matí a disposició judicial. El jove, que té antecedents policials per abusos sexuals, va ser arrestat dijous al pis on vivia al centre de la capital de l’Anoia. Els Mossos van escorcollar el seu habitatge durant vuit hores, amb ell al davant. Des d’allà se’l van emportar a la comissaria d’Igualada, i aquest dissabte l’han conduït davant del jutge. La detenció es va produir després de més de cinc mesos d’investigació per part dels Mossos. Els fets van passar al polígon industrial Les Comes, quan la víctima es dirigia a l’estació de tren després de sortir de la discoteca Epic.

