Pas de gegant per aconseguir l’ascens

CF IGUALADA 3

CERDANYOLA FC 2

Les blaves no podien fallar si no volien que els equips perseguidors els retallessin distàncies. Això fa que qualsevol badada pugui reflectir-se en la classificació.

I tan sols començar el matx, una pilota jugada enrere i que Queralt rebutjava, rebotava en una atacant, que significava el gol visitant. L’equip local va reaccionar ràpid i en una bona jugada entre Marina i Peke, aquesta última definia per empatar. El duel estava molt obert i les arribades eren per part dels dos equips. No obstant, les més clares eren de les locals i al minut 45, Laura Ribas feia un gran xut per avançar a les igualadines a l’equador del partit.

A la represa, va començar a ploure i el Cerdanyola va avançar les seves línies de pressió. L’equip resistia, però en una pilota en profunditat de les visitants, Esther cometia penal i era expulsada. El penal va ser transformat i l’empat que perjudicava a les igualadines era una realitat.

Amb una jugadora menys, l’equip blau va minvar la seva presència en atac, però l’objectiu era clar i l’esforç va ser titànic per part de totes les integrants anoienques. I es va obtenir un premi, més que merescut, al minut 93. Passada de Pauli a Marina i la jugadora igualadina feia el tercer gol, que significava un triomf èpic.

I per si fos poc, el Sant Cugat va caure a Girona, i això incrementa la diferència del CF Igualada respecte a les segones classificades, que ara son l’AEM de Lleida, que es troba a sis punts de les blaves, a falta de 5 jornades.